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【新冠肺炎】多倫多市政府宣布回收 20 萬個中國製劣質口罩

行內熱話 20:40 2020/04/10

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新冠肺炎疫情持續，口罩是最常用的防疫用品之一。加拿大多倫多市政府近日宣布回收中國製劣質口罩，數量達 20 萬個，而回收原因是基於這批口罩容易撕裂，經檢查測試後證實不符當地規格標準。

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多倫多市政府早前發現，近日購入的 20 萬個中國製醫療口罩，經檢查測試後證實當中容易撕裂，不符當地規格標準，故此宣布即時回收，供應商也承諾會全額退款。政府現正調查有多少員工使用過這些口罩，評估當中帶來的染病風險外，也提到其中 6.25 萬個口罩已分發予市內的長期護理院使用。

多倫多消防局長佩格（Matthew Pegg）表示，以上回收口罩的數量佔據全市庫存的一半，現有口罩只足夠未來 2 至 3 星期使用。政府現將已回收的口罩存放倉庫內，直至訂購另一批口罩為止。至於日後口罩等個人防護裝備採購方面會實施更嚴謹的品質檢查，確保產品是符合訂購規格。

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撰文 : 蘇家華

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