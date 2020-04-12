【疫市營商】批發轉直銷 菜欄拓網店急救營業額

新冠肺炎肆虐，打擊食肆生意之餘，亦波及相關行業，有蔬菜批發商眼見疫情持續，決定創辦自家 B2C 零售品牌，直銷蔬菜到消費者手中，並將推出網店輔助營銷，盼能藉外賣風潮，化危為機。

本地蔬菜批發商「華豐欄」創辦超過 40 年，第二代傳人 Jessica Lee 指出，是次疫情造成的影響史無前例，說：「我們的貨物有兩大銷售渠道，4 成賣給街市，6 成賣給餐廳（B2B）。新冠肺炎疫情下街市生意尚算穩定，但仍較之前下跌；餐廳方面只能以惡劣形容，營業額較去年急跌 7 成。」

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▲ 華豐欄第二代傳人 Jessica Lee。

聯結相關行業擴銷售渠道

就算華豐欄的 B2B 業務囊括了各間連鎖、非連鎖餐廳，但全港飲食業下遊行業「水深火熱」， 人人自顧不瑕，全行都較以前買少了貨。既然大環境轉變，華豐欄決定增加多個銷售渠道，並在上月底推出自家品牌「欣欣妹」，主打 B2C 生意。

Jessica 說：「現時很多人不願意或不敢外出，我們決定行多一步，將蔬菜直接送上門，並聯同其他食物公司籌組一站式服務。現時市民可用電話、WhatsApp 聯絡我們，類似於火鍋落單點菜，我們便會將餸菜一次過送上門，客人可以一次買 2 至 3 天餸菜，毋須落街都有新鮮食材。」

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▲ 品牌最近推出線上商店。

在 4 月中華豐欄更會就服務推出專用網店，Jessica 說：「我們本身在內地有 3 個自家農場，並多年來獲得蔬菜統營處信譽農場資格，又有自家車隊，所以轉型直銷免卻中間人後，零售價可以進一步壓低。售價上會比大部分超市便宜，我們亦會在自家產品加入類似 Q 嘜認證的標籤，告之產品確是出自我們的農場，有品質上的保證。」

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▲ 華豐欄在內地有 3 個自家農場。

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