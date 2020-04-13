【疫市營商】港鐵沿線龍頭商場生意復活節難救？apm商戶：人流減幸生意保得住

▲ apm 商場在復活節期間未有特殊佈置。

新冠肺炎肆虐，觀塘龍頭商場 apm 人流變少，有服飾名店指營業額未有受太大影響，皆因大部分顧客都早有目標，人流多少對店舖營業額未有太大直接關係。於 5 樓電子產品店任職店員的廖先生說：「以復活節假期第一日計，人流跟之前長假日差不多，但如果說閒日的話，近兩個月人流跌近 3 成。」

廖先生解釋，apm 做本地客居多，外地人生意佔 1 成。雖然人流減少，但貨品銷情跟之前差不多，他笑言最大的分別是過往客人多數買耳機，現在人人 home office（在家工作）反而喇叭更好賣，不過由於客人尚算多，店舖毋項以優惠價催生意。

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▲ APM 五樓有多間電子產品商店。

在 4 樓名店任職店員的張先生則稱，店舖人流少近 6 成，幸而對生意未有太大影響。他說：「人少了肯定有影響，但又不是很誇張，生意跌了一點吧。老實說買賣主要看客人的消費意欲，我們的貨品售價差不多近千，來買的人通常都是在家決定要買才過來商場的，甚至一進店便決定要買甚麼款了；當然部分客人是逛街時覺得難得出來便買一點東西，但佔比始終不算多。」

張先生又指，apm 在新年和復活節時都沒有特別活動或布置，都是做一些購物滿某金額後有優惠的恒常措施，他說：「我也能理解他們的決定，畢竟現在是淡市嘛。」

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▲ 食肆受的影響比服飾店和電子產品店大。

不過，apm 商場也做推廣活動希望催谷消費，如日前便推出飲食優惠，新地商場 app 《The Point》會員於 apm 食肆堂食或外賣自取時用電子貨幣簽帳，可獲商場美食券。

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▲ 名店人流較過往少。

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