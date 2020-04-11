▲ 商場復活節日亦無相關布置，人流亦比去年同期差。

新冠肺炎疫情下遊客絕跡香港自不待言，現在連主打街坊生意的淘大商場，亦有老店指「史無前例咁差」，開始支持不下去，正考慮結業。

在淘大商場 2 樓經營服飾店的黃小姐指，店舖生意已跌了近半：「因為人流都少了一半，附近開始有服裝舖頂不住結業離場。新冠肺炎疫情下經濟大環境是這樣都無辦法。我們舖租了 20 年，生意一直不俗，但都考慮約滿後結業。真的無計，生意少一半，跟業主傾減租又只肯減 1 成，可以怎樣？」

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▲ 淘大商場老租戶亦捱不住打算結業。

復活節商場無活動

在二樓經營爆谷店的 Alan 指，淘大商場主打本地客，外地客僅佔兩成生意，而就算是外國人亦大都是附近街坊，淘大是真正的街坊商場。

Alan 坦言，新冠肺炎疫情令人流減少 5 成，爆谷店生意亦減少一半，為了救市甚至要在賣口罩幫補生計。他說：「商場其實亦好努力催谷人流，有做一些購物滿 500 元有優惠券之類的活動，雖然不算很特別但也沒辦法，我們本身就不會頻密舉行節日活動，今次復活節亦無做推廣活動。之前聖誕節本應會有特別布置，又偏偏撞正反修例示威，商場可能有顧慮最後放棄布置。」

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淘大底層旺丁不旺財

在商場地下經營手搖飲品店的張小姐指出，因淘大商場地面層直通街市，所以店舖人流一直無大幅減少，就算在新冠肺炎疫情最嚴重時亦只稍降兩成，惟飲品店營業額確急跌一半，幸好之前有加入第三方外賣平台幫到生意，現時外賣營業額比之前升 4 成，算是「止到血」。

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▲ 淘大商場地面直通街市，所以人流無大幅減少，但真正購物的人少。

▲ 淘大商場樓上吉鋪處處。

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