Oxyair Mask HK 口罩公開發售延期! $95盒/50個 Level 2 口罩延至 15 日開賣

新冠肺炎疫情持續，口罩是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠 Oxyair Mask HK 在 FB 表示，需要把口罩開售日期延至 4 月 15 日早上。

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Oxyair Mask HK 早前才宣布，成為香港首家獲得 ASTM Level 2 認證的口罩廠(詳情按此瀏覽)，比 HKTV Mall (詳情按此瀏覽)稍早幾時間公布。兩家口罩廠本同樣在 4 月 13 日開賣，但 Oxyair Mask HK 卻突然宣布，因 VFE 測試美國實驗室將於香港時間 4 月 14 日晚上才完成結果, 口罩開售將順延至 4 月 15 日早上。如果大家都想購買 Oxyair Mask HK 的口罩，就要注意廠方或本網的跟進報道。

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▲ Oxyair Mask HK 公開發售延期! $95盒/50個 Level 2 口罩延至 15 日開賣

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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