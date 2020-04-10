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Family Mask 推出「1蚊1口罩」計劃! 買一盒 50 個口罩只需 $50 醫護人員尊享

業界頭條 17:35 2020/04/10

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港牌愛的家 Family Mask 在 FB 表示，推出「1蚊1口罩」計劃。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關內容】品牌消委會曾推介! 港牌 Protector 口罩新版重現市場 售 $159/50個

愛的家口罩已漸漸在各商店到貨。愛的家指為感謝醫護人員一直站在抗疫最前線，將跟卓悅合作推出之前曾提及的 「1蚊1口罩」活動，即每個口罩只售 $1，一盒 50 個的愛的家口罩只售 $50，每人可買 2 盒。但注意此計畫只供指定醫護人員購買。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

 購買方法如下圖

登記連結按此<<<<

可選擇到以下卓悅分店購買
- 銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
-佐敦佐敦道23號新寶廣場地下
- 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
-元朗青山公路81號地下

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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