  • 22°C
香港時間 : 2020410日 (五) 23:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】港產口罩湧現質素參差兼易走數？業界回應：整合原材料．有現貨才收錢

業界頭條 20:18 2020/04/10

分享：

新冠肺炎令本地口罩供應短缺，有錢都買不到，不少有心人因而紛紛設立本地口罩廠，希望紓緩口罩供應短缺和市民要「捱貴口罩」的情況。不過，有市民會對「港產口罩」甚至只是香港品牌口罩（即由其他地方生產）的質素產生疑問，甚至擔心受騙。有業界人士指，會整合口罩原材料資源，提供可靠原料供應商予本地同行，並強調有口罩現貨才會發售。

提供配對 避免同行受騙

MaskSaver 代表指，有聽聞同行採購口罩原料受騙，因此他們會進行資源整合，採購原料時會先為口罩製造商及原料供應商配對，甚至可跟口罩製造商分享口罩原料。他又稱，現時有不少港產口罩商出現是好事，原意是解決口罩短缺的情況。

有別於一般外科口罩，MaskSaver 是可替換濾芯的口罩。代表認為，新冠肺炎疫情下導致外科口罩消耗多，而可重用口罩正好解決這個情況，MaskSaver 預計口罩可在今月底出貨。

【相關文章】老牌玩具槍廠商 Classic Army 斥資千萬 生產香港口罩 C.A. Mask

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

MaskSaver是可替換濾芯的口罩

靠自己判斷原料質素 堅持有貨才發售

至於另一本地口罩廠 Simply Mask 負責人指，在採購原料方面都是靠自己判斷其質素，曾經有聽聞有廠商利用混合熔噴布製造口罩，但負責人不肯定這些混合熔噴布會否影響口罩的功效，始終自己不是這方面的專家。對於坊間有口罩廠先向買家收取訂金，Simply Mask 負責人強調不會先收款預訂，堅持在有現貨時才會開始發售。

【相關文章】口罩工廠展示7,000呎無塵房+生產線 目標日產量超過 100 萬個口罩

【相關文章】新港產口罩廠 MedCare ! 每月可生產 100 萬片口罩 破天荒讓買家入廠參觀並自製口罩

Simply Mask的口罩分為成人、中童及小童

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：MaskSaver Facebook、Simply Mask Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

不稀罕政府資助! 中科工程推新口罩品牌 Lockill 諾翹! 4月底在香港量產
2020/04/05
不稀罕政府資助! 中科工程推新口罩品牌 Lockill 諾翹! 4月底在香港量產
【業界有情】新世界全港設35部「自助口罩提取機」 受惠基層每周可免費取5個
2020/04/06
【業界有情】新世界全港設35部「自助口罩提取機」 受惠基層每周可免費取5個
商業營銷 疫情 香港 口罩

上一篇文章

新冠肺炎疫情影響 日本政府撥 2200 億日元助企業撤出中國

下一篇文章

【一文看清】香港口罩在何處買？香港口罩廠+香港口罩牌子發售優惠情報 【不斷更新】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹