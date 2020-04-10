【疫市營商】港產口罩湧現質素參差兼易走數？業界回應：整合原材料．有現貨才收錢

新冠肺炎令本地口罩供應短缺，有錢都買不到，不少有心人因而紛紛設立本地口罩廠，希望紓緩口罩供應短缺和市民要「捱貴口罩」的情況。不過，有市民會對「港產口罩」甚至只是香港品牌口罩（即由其他地方生產）的質素產生疑問，甚至擔心受騙。有業界人士指，會整合口罩原材料資源，提供可靠原料供應商予本地同行，並強調有口罩現貨才會發售。

提供配對 避免同行受騙

MaskSaver 代表指，有聽聞同行採購口罩原料受騙，因此他們會進行資源整合，採購原料時會先為口罩製造商及原料供應商配對，甚至可跟口罩製造商分享口罩原料。他又稱，現時有不少港產口罩商出現是好事，原意是解決口罩短缺的情況。

有別於一般外科口罩，MaskSaver 是可替換濾芯的口罩。代表認為，新冠肺炎疫情下導致外科口罩消耗多，而可重用口罩正好解決這個情況，MaskSaver 預計口罩可在今月底出貨。

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▲ MaskSaver是可替換濾芯的口罩

靠自己判斷原料質素 堅持有貨才發售

至於另一本地口罩廠 Simply Mask 負責人指，在採購原料方面都是靠自己判斷其質素，曾經有聽聞有廠商利用混合熔噴布製造口罩，但負責人不肯定這些混合熔噴布會否影響口罩的功效，始終自己不是這方面的專家。對於坊間有口罩廠先向買家收取訂金，Simply Mask 負責人強調不會先收款預訂，堅持在有現貨時才會開始發售。

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▲ Simply Mask的口罩分為成人、中童及小童

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Photo：MaskSaver Facebook、Simply Mask Facebook