香港眾志推「自救口罩」！本月即可提供百萬個口罩應市

新冠肺炎疫情持續，香港眾志繼二月採購共 130 萬隻口罩後，近日宣佈會將於本月提供過百萬個口罩。這批口罩以自家設計黃盒包裝，名為「自救口罩」。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

香港眾志表示，今次推出「自救口罩」是發揮民間自救精神，背後聘請超過 40 位手足及學生協助包裝工作。「自救口罩」一盒 35 片，售價為成本價 $100。香港眾志雖沒有提供口罩原材料來源，但表明口罩達到美國 ASTM Level 1 標準，BFE 及 PFE 達 ≥ 95%。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個

值得留意的是，今次香港眾志跟香港各區商店合作出售「自救口罩」。對於商店採取什麼方法販賣或是贈送口罩給客人，則交給店舖自己決定，收益亦屬店舖所有，香港眾志只收取每盒 $100 的成本價。

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l