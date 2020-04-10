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香港眾志推「自救口罩」！本月即可提供百萬個口罩應市

行內熱話 15:42 2020/04/10

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新冠肺炎疫情持續，香港眾志繼二月採購共 130 萬隻口罩後，近日宣佈會將於本月提供過百萬個口罩。這批口罩以自家設計黃盒包裝，名為「自救口罩」。

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 香港眾志表示，今次推出「自救口罩」是發揮民間自救精神，背後聘請超過 40 位手足及學生協助包裝工作。「自救口罩」一盒 35 片，售價為成本價 $100。香港眾志雖沒有提供口罩原材料來源，但表明口罩達到美國 ASTM Level 1 標準，BFE 及 PFE 達 ≥ 95%。

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值得留意的是，今次香港眾志跟香港各區商店合作出售「自救口罩」。對於商店採取什麼方法販賣或是贈送口罩給客人，則交給店舖自己決定，收益亦屬店舖所有，香港眾志只收取每盒 $100 的成本價。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 蔡子峰

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