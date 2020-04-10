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【疫市營商】不用等抽籤！HKTVmall復活節推「假期無休店」購物滿指定金額送自家口罩 限量50000個

行內熱話 14:09 2020/04/10

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新冠肺炎下，帶動本地網購生意。當中本地網購平台 HKTVmall 在復活節期間力谷網上生意，在假期期間推出「假期無休店」，顧客於今日起在指定商店購物滿指定金額，即可獲得 HKTVmall 自家製口罩，不用等到下星期才登記抽籤！

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

顧客在指定商店購物滿指定金額，即可獲得HKTVmall自家製口罩

假期限定 買滿指定金額送HKTVmall 自家製口罩

網購生意大增的情況下，利用平台宣傳自家產品亦是疫市下一大策略。HKTVmall 利用自家網購平台，在復活節假期送出自家製口罩。顧客在由今日早上 10 時至明晚 11 時 59 分，在「假期無休店」中選購「送HKTVmall 口罩」標籤的產品滿 $400 就送出 HKTVmall 口罩 5 個，而購物滿 $750 就送口罩 10 個，限量 50,000 個，送完即止。

【相關文章】HKTVmall 口罩開訂 FAQ !一文看清 $65 盒 Level 2 港產口罩登記抽籤詳情【附登記連結】

【相關文章】【港產口罩】老牌玩具槍廠商 Classic Army 斥資千萬 生產香港口罩 C.A. Mask

顧客需要在指定商店購買指定標籤的產品，才可得到口罩

抽籤形式購買口罩

除了透過網購得到自家製口罩外，HKTVmall 亦於下星期一 （4 月 13 日）早上 9 時起以「先登記抽籤，中籤後購買」的形式隨機抽出 3,000 人購買口罩，每人限購 1 盒。市民只需在口罩登記系統輸入電郵地址及香港手提電話號碼即可，中籤結果會在 HKTVmall 應用程式及網頁內公布。至於未能中籤人士的資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

【相關文章】【業界有情】新世界全港設35部「自助口罩提取機」 受惠基層每周可免費取5個

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Photo：HKTVmall、HKTVmall Facebook

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撰文 : 廖淑瑩

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