【疫市營商】不用等抽籤！HKTVmall復活節推「假期無休店」購物滿指定金額送自家口罩 限量50000個

新冠肺炎下，帶動本地網購生意。當中本地網購平台 HKTVmall 在復活節期間力谷網上生意，在假期期間推出「假期無休店」，顧客於今日起在指定商店購物滿指定金額，即可獲得 HKTVmall 自家製口罩，不用等到下星期才登記抽籤！

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▲ 顧客在指定商店購物滿指定金額，即可獲得HKTVmall自家製口罩

假期限定 買滿指定金額送HKTVmall 自家製口罩

網購生意大增的情況下，利用平台宣傳自家產品亦是疫市下一大策略。HKTVmall 利用自家網購平台，在復活節假期送出自家製口罩。顧客在由今日早上 10 時至明晚 11 時 59 分，在「假期無休店」中選購「送HKTVmall 口罩」標籤的產品滿 $400 就送出 HKTVmall 口罩 5 個，而購物滿 $750 就送口罩 10 個，限量 50,000 個，送完即止。

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▲ 顧客需要在指定商店購買指定標籤的產品，才可得到口罩

抽籤形式購買口罩

除了透過網購得到自家製口罩外，HKTVmall 亦於下星期一 （4 月 13 日）早上 9 時起以「先登記抽籤，中籤後購買」的形式隨機抽出 3,000 人購買口罩，每人限購 1 盒。市民只需在口罩登記系統輸入電郵地址及香港手提電話號碼即可，中籤結果會在 HKTVmall 應用程式及網頁內公布。至於未能中籤人士的資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

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Photo：HKTVmall、HKTVmall Facebook

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