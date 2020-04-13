【疫市營商】疫情下平台・房東收入大減 Airbnb改策略成功反底

新冠肺炎令旅遊業幾乎「全軍覆沒」。民宿預訂平台 Airbnb 在疫情下生意受到嚴重打擊，為了繼續經營平台，公司亦推出 3 招應對疫情，包括補貼房東、管理層減薪及發展長期住宿計劃。

提供補貼 力保房東

新冠肺炎疫情蔓延全球，令外遊人數大減，導致 Airbnb 出現退訂潮。研究機構 AirDNA 的數據顯示，在 3 月 18 日至 4 月 7 日期間透過 Airbnb 訂房的訂單，約有 90％ 已被取消。旅客選擇退訂，導致房東損失慘重，因此 Airbnb 早前宣布將撥款 2.5 億美元彌補房東的損失，並承擔全額退費的 25％ 費用。

▲ Airbnb 早前宣布將會撥款2.5億美元彌補房東損失

高層減薪暫時招聘 減少支出

除了力保客源，Airbnb 亦要推開源節流的措施。《路透社》報導指，為了節省支出，Airbnb 已經暫停人才招募及各類行銷活動。另外，Airbnb 創辦人宣布 6 個月不領取薪金，而其他高層主管則減薪 50％，公司向員工表示今年可能不會發放獎金。至於裁員的可能性，執行長（CEO）Brian Chesky 指目前未有定案，任何情況都可能發生。

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疫情下改變商業模式

雖然新冠肺炎疫情導致平台收入大減，但亦改變平台的商業策略。由原本鎖定旅客的「短期租賃」，改為鎖定異地工作者需求的「長期住宿」。Airbnb 認為人們的工作方式及地點，將因為這次疫情而改變。公司認為，隨著遙距工作日漸盛行，未來人們有機會可以一邊在世界各地移動，一邊上班，變相他們在同一個地方的停留時間延長。Airbnb 還發現，3 月時在同一城市預定長期住宿的客人數量增加 1倍。

此外，因為短期住客減少，現時有 80% 的 Airbnb 房東願意接受較長期的住宿，甚至為長期住客提供優惠折扣，因此公司在網站中加入長期住宿的功能。

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Photo：Airbnb、pexels