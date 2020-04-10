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【疫市營商】比薪金補貼更有效？台灣旅遊業紓困措施助升級轉型

商管策略 00:00 2020/04/10

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新冠肺炎疫情持續，旅遊業重挫短期難翻身。台北政府亦推出措施協助旅遊業界渡過難關，當局除了為業界提供金錢資助外，同時加強人才培訓，甚至為旅遊業升級轉型，比僅金錢資助更有遠見。

3 階段協助旅遊業

台灣觀光局早前公布的觀光旅遊業協助措施中，將為旅行社、導遊領隊、旅館民宿及觀光娛樂業提供補助，預計約有 30 萬名從業人員受惠。措施主要分為 3 個階段，包括：紓困、振興，及升級轉型，內容除了人才培訓、旅行社營運補償、融資協助外，亦加入員工薪金補貼及景點退團補助。

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台灣當局為旅行社提出各項支援措施

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為旅行社提供退團補助

針對旅行社方面，只要旅行社老闆能夠保障員工 8 成薪金，政府就會補助其中一半（即 4 成），上限為每人 2 萬元新台幣（約港幣 5,166 元），其中規模較大、出團數目較多的大型旅行社，政府則為他們提供入境及出境旅行團取消的補助，當中入境與出境補助分別上限為 250 團（總上限 500 團），每團可獲 5 萬元新台幣補助，總計可以補助 2,500 萬元新台幣。至於導遊及領隊，必須在最近 2 年內達一定的帶團數量，若達到標準即可獲得每月 1 萬元、持續 3 個月的補助金。

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Photo：行政院新聞傳播處、pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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