JHC 日本城快閃開賣口罩抗疫組合 60 個口罩連消毒用品

想買口罩的朋友留意！JHC 日本城 FB 於今日（4 月 10 日）公布開賣口罩抗疫優惠組合，售 $238 一套組合，即可獲得 MISERA 三層不織布口罩 60 個裝、SAAKIN 消毒酒精搓手液 100ml、Sanicare 抗菌濕紙巾 15 片（蘆薈 / 薰衣草）2 包，以及 HENGDI 酒精消毒棉片 50 片，並於指定 10 間分店有售。

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抗疫優惠組合

．MISERA 三層不織布口罩 60 個裝（成人 size: 17.5cm x 9 cm）

BFE ( 細菌過濾效率 ) 高達 99%

PFE ( 顆粒過濾效率 ) 高達 99%

．SAAKIN 消毒酒精搓手液 100ml

．Sanicare 抗菌濕紙巾 15 片 ( 蘆薈 / 薰衣草 ) 2 包（款式隨機發售）

．HENGDI 酒精消毒棉片 50 片

口罩抗疫組合抗疫組合，將於 10 間指定分店有售，而每間分店出售 320 套（共 3,200 套），每人限買 1 套，不設派籌，數量有限，先到先得，售完即止。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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