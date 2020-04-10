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【附分店資料】理的 Level 3 口罩大貨到!? 理的口罩屈臣氏指定分店有得賣 大碼30 片裝售 $65.9

行內熱話 10:19 2020/04/10

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。今日屈臣氏開店有理的口罩賣。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關內容】品牌消委會曾推介! 港牌 Protector 口罩新版重現市場 售 $159/50個

理的口罩規格和開售詳情可按此瀏覽

指定分店如下:

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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