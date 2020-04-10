理的 Level 3 口罩大貨到!? 理的口罩屈臣氏指定分店有得賣 大碼30 片裝售 $65.9

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。今日即時屈臣氏有理的口罩賣。

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理的口罩是口罩中的「XO」，售價平、質素高，但多月多一直斷貨。今日屈臣氏突然有告示指，開店後在指定分店有理的 Level 3 口罩賣。理的 Level 3 口罩大碼 30 片裝售價 $65.9，支援 PFE/BFE 99% 最高級數，中國製造。售完即止。

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更新:記者收到消息後，即時到太古屈臣氏直擊理的 Level 3 口罩開賣 (10 時 25 分)，發現該店發售 300 個籌，每人張買一盒。人龍排到康怡天橋，開賣速度頗慢。

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▲ 記者即時到太古屈臣氏直擊理的 Level 3 口罩開賣

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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