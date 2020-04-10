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港人口罩廠 AQUA MASK 首批口罩預售價 $88盒/50個

業界頭條 04:03 2020/04/10

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。幸好近來香港口罩廠愈來愈多，這間 AQUA MASK 亦是其中之一。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

AQUA MASK 在 FB 表示，本來在香港建立長期的口罩生產線，希望增加口罩的供應來應對疫情，但在找原料的過程中，發現原料熔噴布有機會被禁止出口，所以立即改變策略在中國成立生產線，以達到供港口罩不會中斷目的。因此 AQUA MASK 雖是香港人建立的口罩廠，但注意不是香港製造的。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

現時 AQUA MASK 正開始提供口罩預訂，首批優惠價為 $88 一盒/50個，之後為 $100 一盒。廠方提供的預購安排如下:

口罩預購詳情

口罩規格：口罩濾片採用 BFE&PFE >95% 物料 
口罩尺寸:170×95cm 成人
取貨/發貨日期：4 月 20 日起(暫定)，訂購每人不多於 2 盒
取貨安排：
自取：根據指定時間於荃灣取貨（詳細地址將個別聯絡）
速遞上門：由購買者負責費用
付款安排：
自取：取貨日現金交收或轉數快；
速遞上門：發貨前一天以轉數快支付，次日發貨

【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂! 售$65 盒/30 個 獲Level 2 認證

AQUA MASK 在國內的廠房。

 【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

由於暫時 AQUA MASK 提供的廠房和口罩資料不多，建議買家如有興趣也是採用「見貨才俾錢」的策略較安全穩妥。

>>> 口罩預購網址<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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