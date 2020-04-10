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港產口罩廠 Pasion 已獲 SGS Level 1 認證! 僅售約 $100 盒/50個 在大型百貨店有售

行內熱話 03:09 2020/04/10

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠 Pasion 表示，已獲  Level 1 證書，口質有保證。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 港產口罩廠 Pasion 早前在專訪中，已表示口罩不但在將以 $100 盒/ 50 個發售，而且更會直接在大型百貨店有售，方便市民選購 (口罩詳情按此瀏覽)。最近廠方的口罩已取得 SGS 認證，PFE 和 BFE ≥ 95%，水平相當於 Level 1。廠方表示，口罩不會遲於 4 月第 2 個星期推出。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

Pasion 口罩售約 $100。

【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂! 售$65 盒/30 個 獲Level 2 認證

港產口罩廠 Pasion 已獲 SGS Level 1 認證

 【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

港產口罩廠 Pasion 已獲 SGS Level 1 認證

其他認證文件可按此瀏覽

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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