港產口罩廠 Pasion 已獲 SGS Level 1 認證! 僅售約 $100 盒/50個 在大型百貨店有售

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩廠 Pasion 表示，已獲 Level 1 證書，口質有保證。

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港產口罩廠 Pasion 早前在專訪中，已表示口罩不但在將以 $100 盒/ 50 個發售，而且更會直接在大型百貨店有售，方便市民選購 (口罩詳情按此瀏覽)。最近廠方的口罩已取得 SGS 認證，PFE 和 BFE ≥ 95%，水平相當於 Level 1。廠方表示，口罩不會遲於 4 月第 2 個星期推出。

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▲ Pasion 口罩售約 $100。

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▲ 港產口罩廠 Pasion 已獲 SGS Level 1 認證

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▲ 港產口罩廠 Pasion 已獲 SGS Level 1 認證

其他認證文件可按此瀏覽

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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