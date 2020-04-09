【附直購連結】港產口罩 C.A. Mask 賣大貨! 6 萬盒 Level 1 口罩 4 月 14 日開賣

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。新港產口罩廠 C.A. Mask 宣布在 4 月 14 日 2 點開賣口罩!

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C.A. Mask 早前曾接受本報記者訪問 (口罩和廠房詳情按此瀏覽)，今次首公布首輪將於 4 月 14 日 2 點，預售 6 萬盒 50 片裝成人口罩，每盒售價港幣 $150 ，每人限購 2 盒。

是次預售，Classic Army 將推出設計合符 ASTM 第 1 級防護標準的成人口罩，細菌過濾率（BFE） 及粒子過濾率（PFE）達到 95%以上，即口罩能有效過濾微粒及細菌達 95%以上。Classic Army 廠房已獲 ISO-14644-1 合規證書，以確保口罩均於無塵、無菌車間內生產及包裝工序，並會 嚴格監控室內濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等。

▲ 港產口罩廠 C.A. Mask 廠房

訂購口罩後，買家可選擇以順豐直送辦公室或住宅、或於順豐門市、順豐智能櫃及旺角 Classic Army 門市自取。廠方預計在 5 月 15 日或之前交付於買家。

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▲ C.A. Mask 港產口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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