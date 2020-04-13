新冠肺炎肆應，市面一罩難求，不僅醫護人員面臨物資短缺，NGO（非政府機構）、老人院舍等機構前線工作者亦極需醫療物資。可是當全世界都爭搶口罩保護衣，求過於供令供應崩潰，有香港醫療產品公司應市推出各款新產品，盼可力所能及解決問題。

Sing Silver Health Create Industries（Create Industries）項目經理鄭中興（Davy）說：「我們公司有 10 多年歷史，專營歐洲護理、醫療用品生意；近 3 年我們創辦了本地品牌，向 NGO、院舍和有關零售舖銷售護理產品。」

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▲ 鄭中興（Davy）和他的公司團隊。

鄭中興本身亦是護士，不單具有 30 年前線經驗，現時更在急症室兼職，對前線員工需求可謂瞭如指掌。新冠肺炎疫情爆發，眼見全球爭搶醫療用品，公司隨即推出可重用產品應市，例如可重用保護衣、可重用面罩等。

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▲ 可重用保護衣。

鄭中興解釋：「過往都發生過醫護人員受感染的情況。防護衣、面罩都是必需品。現時保護衣求過於供，我們明白保護衣最安全的用法是用一次就丟棄，但當全球都這樣做，物品遲早都會不夠用，所以我們推出可重用保護衣，其實這種可重用保護衣了 10 多年前便有，只要用完後適切消毒即可重用。亦都是因為我們本身做這行，才知道甚麼物料可以造這種產品。」

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▲ 在院舍搭建的臨時隔離房間。

除了先一步投資市場外，Create Industries 亦推出了「可拆卸隔離病房」配合市場需要。他表示，現時市民對病毒前所未有敏感，部分病人很需要這種設備，例如染上嚴重接觸傳染病的長者，這些長者不會長時間住院，出院後回到院舍需要隔離房間，如果院舍沒這個條件，便可以用上這種可以調節大小，靈活迎合院舍間隔的新產品。院舍之後來更開發出新的應用模式。

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▲ 組裝前佔地非常小。

鄭中興解釋：「現時院舍禁止探訪，有院舍就在大廳安裝我們的新產品，將其變成探病房。我們的產物用上 Hepa filtration unit 製造負壓空間，在空間內接見探訪者，能有效減少外訪人士在院舍傳播病毒的機會。親人亦能有方法探望病人，慰藉到親人的心靈之餘，病人的壓力都會減少。」

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