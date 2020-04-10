【疫市營商】美容院停業生意淡薄 推虛擬人物藉社交媒體拓市場

新冠肺炎肆虐，市面蕭條，不同行業更要強制休業，美容院最終亦需強制關閉 14 天，有業界在期間將資源更傾向用社交媒體推廣，盼用虛擬人物打開市場，在休業期培養潛在客戶，不讓時間白白浪費，才可在市況回穩或反彈時搶佔商機。

匯妍美聚現時有 7 間分店，惜受新冠肺炎疫情影響全線休業。店主 Gobe Poon 表示：「之前生意已少了很多，3 月份營業額比去年同期差不多少了一半。既然市淡屬大環境因素短期無法解決，就要找方法自救。」

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▲ Gobe 指出市場早已不流行 hard sell ，虛擬人物（Avatar）反而更受落。

美容院最傳統的宣傳自然是利用代言人，尤其找美女做代言人，但用明星、藝人所費不菲，匯妍美聚另闢蹊徑，推出了虛擬人物（Avatar）「刮痧妹」，主攻網上社交媒體。Gobe 指出，宣傳上「廣度」比「深度」更加重要，真人當然可以給到人使用服務後便可以變靚的感覺，但看到廣告的人不會主動傳閱，相對下若能令宣傳文章自帶傳播特性，在宣傳上便會事半功倍，

她解釋：「『刮痧妹』設計上就比較文青，風格幽默，例如會說『我係水腫而唔係肥』，而去水腫的其中一個方法便是刮痧。宣傳上又搞笑又提帶出產品資訊，多人分享我們便愈有機會做多點生意。當有新服務時，我們又可以用刮痧妹包裝，例如『刮黑痧』便是幫用戶刮走化妝品殘留在臉上的重金屬，刮痧時客人的臉會變黑，畫師便將刮痧妹畫成包青天那樣。」

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▲ 匯妍美聚店主 Gobe Poon。

Gobe 指出市場早已不流行 hard sell ，打電話 cold call 找客人，又或者不停問接受療程中的客人要不要試新服務之類，早就過時又令人反感。倒不如尋找新方法開拓客源，利用網上營銷渠道供網民主動分享，反而有機會突圍而出。

現時經營「刮痧妹」月約花 2 萬元，比聘請代言人划算得多，她更令營業額提升了兩成，她說：「的確有客人表示，是因為刮痧妺才知道我們公司。可能因為香港天氣濕熱吧，刮痧頗受歡迎，我們覺得這個市場是值得投資的，所以近日又推出新虛擬人物『薑太婆』，亦是輕鬆幽默地幫我們推廣含有薑的療程，主打排走寒氣濕毒。」

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▲ 虛擬人物「薑太婆」。

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