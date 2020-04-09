消委會曾推介! 港牌 Protector 口罩重現市場 售 $159/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。榴槤專賣店榴槤貴族 Mr Durian 就搵來斷貨已久的港牌 Protector 口罩。

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網店榴槤貴族在 FB 表示，有一批港牌 Protector 口罩將返貨。港牌 Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。

▲ 港牌 Protector 口罩

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Protector 口罩規格如下:

-有效過濾細菌(BFE) 及微粒子(PFE) 達98%以上

-三層保護設計

-尺寸為 17.5cm X 9.5cm

-抗水面層

-採用低敏材料製造

-簡易舒適掛耳設計

-生產製造合ISO 9001

-歐盟CE認證

-非獨立包裝

-中國生產

售價 $159 盒/ 50片(每人限購一盒)

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▲ 今批港牌 Protector 口罩改了掛耳設計





但注意今次店方的一批貨是 50 個裝(原本為30個一盒)，而且這批是採用舒適版粗耳帶設計，所以口罩質素未知是否跟之前批次一樣，買家購買前需考慮清楚，並向店方查詢。店方指，傳統幼耳帶版要下一批貨才有。

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▲ 港牌 Protector 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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