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品牌消委會曾推介! 港牌 Protector 口罩新版重現市場 售 $159/50個

行內熱話 20:06 2020/04/09

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。榴槤專賣店榴槤貴族 Mr Durian 就搵來斷貨已久的港牌 Protector 口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

網店榴槤貴族在 FB 表示，有一批港牌 Protector 口罩將返貨。店方指港牌 Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。

港牌 Protector 口罩

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

Protector 口罩規格如下:

-有效過濾細菌(BFE) 及微粒子(PFE) 達98%以上
-三層保護設計
-尺寸為 17.5cm X 9.5cm
-抗水面層
-採用低敏材料製造
-簡易舒適掛耳設計
-生產製造合ISO 9001
-歐盟CE認證
-非獨立包裝
-中國生產

售價 $159 盒/ 50片(每人限購一盒)

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

今批港牌 Protector 口罩改了掛耳設計

但注意今次店方指的一批貨是新版 50 個裝(原本為30個一盒)，而且這批是採用舒適版粗耳帶設計，所以口罩質素未知是否跟之前批次一樣。買家購買前需考慮清楚，並向店方查詢口罩詳情。店方又指，傳統幼耳帶版要下一批貨才有。

記者亦向 Protector 口罩香港代理樂信藥業查詢，此「新版」Protector 口罩是否該品牌出品，惟截稿時對方尚未回覆。

【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂! 售$65 盒/30 個 獲Level 2 認證

港牌 Protector 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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