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【第二輪防疫抗疫基金】僱主員工夾計呃抗疫基金資助？人事顧問：好易查到得不償失

業界頭條 20:31 2020/04/09

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政府公布第二輪防疫抗疫基金，紓困措施包括薪資補貼。不少人擔憂無良僱主會出「奇招」中飽私囊，又提出各種涉及欺詐方法和猜想。SME.hket 記者訪問人事顧問現身說法。總結一句為：太易查出，得不償失，切勿以身試法!

政府未來將為僱主支付員工的一半薪金，上限 9,000 元為期 6 個月。有網民指員工或跟僱主合謀詐騙公帑，如：老闆與放無薪假員工合作，先把員工薪酬提高至港幣 18,000 元 ，出糧後員工歸還 9,000元。

【相關文章】抗疫基金：紓困措施幫到細企業融資？初創界：銀行借錢依舊慢

對東主來說，得到了員工的 9,000 元再加上政府資助的 9,000 元，扺消支出的 18,000，跟過往讓員工放無薪假零支出無分別；在員工角度，固然付出 9,000 元，但確收取 18,000 元薪金，口袋還有 9,000 元，亦取政府資助的 9,000 元。

又有網民憂慮東主會隱上暪下，先要員工放無薪假再向政府申請資助「中飽私囊」。又有人擔心東主可能為取得最多資助，進行大規模人事變動，解僱薪金超出 18,000 元太多的員工，同時向人工過低的員工開刀。林林總總千奇百怪「蠱惑招」的提議。

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合眾人事顧問總經理蘇偉忠。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠指出，政府要檢查員工真實薪金水平並不困難。他解釋：「申請時僱主要提供 1 月到 4 月其中一個月的文件反映員工薪金水平。1 至 3 月當然無法改了，那我們儘量假定 4 月份有無良僱主確與員工串謀，推演一下便知道實行是得不償失。」

每個月僱主都要交強積金，供款額可直接反映員工僱傭工資情況，如果曾要求員工放無薪假的話，因為當月薪金減少，供款額顯示便會無所遁形。所以基本上難以出現老闆要員工放無薪假而將資助中飽私囊，屆時員工一但向有關部門匿名舉報，比對一下強積金供款便足以令老闆百辭莫辯。

【相關文章】抗疫基金：派錢代支薪保就業？業界：不如資助數碼轉型抗疫

蘇偉忠補充：「某些工種是以底薪加佣金計算薪金的，計算人工複雜一點，做假更難。而且就算老闆肯將員工的薪金提升到帳面 18,000 元 ，到時候利得稅、薪俸稅就會隨之而來，份份都是文件。為了小小利益去詐騙，做了假文件後還要交稅，最後能拿得到多少錢？事後還要擔心被舉報呢。為了這些錢而面對法律風險，不值得的。」

問及新措施會否引起人事變動，蘇偉忠坦言應該不會，說：「申請了資助後便絕不能解僱人，肯定沒這回事。公司仍然是可以解僱員工的，不過職位懸空要退回資助金額罷了，對公司來說大不了再聘請其他人，靈活政策自然不會引致 6 月前『大執位』。事實上，官員正聽取不同界別的人的意見，之前亦有人問到資助期內員工減薪如何處理，官員已給出了完整答案。沒有一個政策是沒漏洞的，只要肯補漏，最後總能推出完善措施。」

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撰文 : 陳文政

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