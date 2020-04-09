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【第二輪防疫抗疫基金】資助出糧公司如何落實？人事部顧問教執行要訣

業界頭條 18:33 2020/04/09

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政府公布新一輪防疫抗疫基金等紓困措施，中小企在落實執行資助薪金計劃等措施時有甚麼難題？合眾人事顧問總經理蘇偉忠指出，重新簽定文件時最重要清清楚楚。

蘇偉忠表示，不少中小企為了能在新冠肺炎疫情下撐下去，難免採取各種開源節流措施，例如：無薪假、減薪凍薪，又或者在不同的地方縮減成本。每次變動，都要經過協商和重新簽定文件。他解釋：「政府實施新措施後，公司或能將員工的薪酬回復到正常水平，又或者毋須讓員工放無薪假，如果公司在支薪方面有變動，勞資雙方一定要再簽文件，保障雙方。」

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合眾人事顧問總經理蘇偉忠。

蘇偉忠續稱，新措施下人事部要「好好計數」，分析公司在營運上能否重執疫情前的計劃，說：「例如公司本來想請人，但疫情之下計劃擱置。新措施資助一半薪金，可能過往港幣 14,000 元才能聘用 1 個大學生，現在 7,000 元已可請到，公司便能重拾招聘計劃，營運上會有更多選擇。」

蘇偉忠指出新措施規模全面，跟英國、新加坡等地相比雖然支付比例較低，其他國家可能支薪 8 成，但其實補貼期僅 1 至 3 個月不等，相比之下香港資助期為半年，有助中小企持續經營。

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撰文 : 陳文政

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