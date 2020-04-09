【第二輪防疫抗疫基金】資助出糧公司如何落實？人事部顧問教執行要訣

政府公布新一輪防疫抗疫基金等紓困措施，中小企在落實執行資助薪金計劃等措施時有甚麼難題？合眾人事顧問總經理蘇偉忠指出，重新簽定文件時最重要清清楚楚。

蘇偉忠表示，不少中小企為了能在新冠肺炎疫情下撐下去，難免採取各種開源節流措施，例如：無薪假、減薪凍薪，又或者在不同的地方縮減成本。每次變動，都要經過協商和重新簽定文件。他解釋：「政府實施新措施後，公司或能將員工的薪酬回復到正常水平，又或者毋須讓員工放無薪假，如果公司在支薪方面有變動，勞資雙方一定要再簽文件，保障雙方。」

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ 合眾人事顧問總經理蘇偉忠。

蘇偉忠續稱，新措施下人事部要「好好計數」，分析公司在營運上能否重執疫情前的計劃，說：「例如公司本來想請人，但疫情之下計劃擱置。新措施資助一半薪金，可能過往港幣 14,000 元才能聘用 1 個大學生，現在 7,000 元已可請到，公司便能重拾招聘計劃，營運上會有更多選擇。」

蘇偉忠指出新措施規模全面，跟英國、新加坡等地相比雖然支付比例較低，其他國家可能支薪 8 成，但其實補貼期僅 1 至 3 個月不等，相比之下香港資助期為半年，有助中小企持續經營。

【相關文章】【第二輪防疫抗疫基金】紓困措施幫到細企業融資？初創界：銀行借錢依舊慢

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l