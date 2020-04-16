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【新冠肺炎】汽車製造商出招救國！Toyota整條供應鏈生產防疫物資

業界頭條 16:46 2020/04/16

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日本準備把宣布實行緊急事態的 7 都府縣，擴大到全國，代表全日本將進入緊急狀態。其實東京政府以致間企業早已因應新冠肺炎調整業務和生產策略，如汽車製造商豐田汽車（Toyota Motor）也加入生產醫療用品行列。該公司表示會重新分配及利用公司擁有的行業鏈能力抗擊疫情，並採用 3D 打印技術生產醫用面罩及呼吸機。

3D打印技術生產醫用面罩

豐田表示，正考慮善用其全球供應鏈，以及製造和物流方面的專業知識來對抗疫情。包括生產醫用面罩。該公司將在愛知縣貞寶工廠採用注塑成型及 3D 打印技術生產醫用面罩，預計初期可每周生產 500 至 600 個醫用面罩。此外，公司為了響應日本政府向日本汽車製造商提出的要求生產醫療設備。豐田將跟醫療設備製造商合作，應用豐田生產系統（TPS）提高生產效率。

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豐田在愛知縣貞寶的工廠。

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自家供應鏈採購防疫用品

除了改為生產防疫物資外，豐田亦利用自家的供應鏈，採購口罩、個人防護用品、探熱機等必需品。豐田的御用供應商之一 Denso，將於本月開始生產口罩，供員工使用，料每日產量可達 10 萬個。至於豐田另一供應商，豐田紡織的狩谷工廠也計劃於本月開始生產口罩，預計每日生產 1,500 個口罩。豐田表示，計劃由 5 月起逐步將生產轉移到愛知縣猿投工廠，最終將達到每日生產 12,000 個口罩。

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Denso將於本月開始生產口罩供員工使用，料每日產量可達10萬個

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Photo：TOYOTA、Denso

撰文 : 廖淑瑩

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