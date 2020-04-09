【第二輪防疫抗疫基金】外傭中介：補貼支薪助營運 加排外傭來港同樣重要

政府昨日公布新一輪防疫抗疫基金，當中薪金補貼成為焦點。有僱傭中心表示，薪金補貼措施對業界有幫助，因為中型僱傭中心的員工人數較多，補貼能夠減輕公司的營運成本，但減租及盡快安排外傭來港對業界同樣重要。

新措施可減低營運成本

海盈僱傭中心負責人周淑杭（Henry）表示，政府推出為期 6 個月的薪金補貼對公司有幫助，因為他現時經營的僱傭中心大約有 30 名員工，在抗疫基金新措施下能夠幫助到的金額佔經營成本的 1/5 ，但強調減租同樣重要。他解釋，雖然業主早前已減租，但幅度較低，他希望業主可以減多一半租金，共渡時艱。

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▲ 海盈僱傭中心負責人周淑杭 (Henry)

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盡快安排外傭來港比資助更重要

對業界來說，東南亞國家暫停批出傭工對僱傭公司生意打擊更大。周淑杭認為，政府資助雖然有幫助，但當局跟東南亞國家政府溝通同樣重要。他續指，現時香港有大概 6 至 7 成的傭工主要靠外地輸入，而在本地外傭比例不多。他希望政府可跟東南亞國家的領事館溝通，待新冠肺炎疫情緩和後加快安排外傭來港，解決現時外傭短缺的情況。

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Photo：Mk2010