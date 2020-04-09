  • 24°C
香港時間 : 2020409日 (四) 18:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【第二輪防疫抗疫基金】外傭中介：補貼支薪助營運 加排外傭來港同樣重要

業界頭條 14:01 2020/04/09

分享：

政府昨日公布新一輪防疫抗疫基金，當中薪金補貼成為焦點。有僱傭中心表示，薪金補貼措施對業界有幫助，因為中型僱傭中心的員工人數較多，補貼能夠減輕公司的營運成本，但減租及盡快安排外傭來港對業界同樣重要。

新措施可減低營運成本

海盈僱傭中心負責人周淑杭（Henry）表示，政府推出為期 6 個月的薪金補貼對公司有幫助，因為他現時經營的僱傭中心大約有 30 名員工，在抗疫基金新措施下能夠幫助到的金額佔經營成本的 1/5 ，但強調減租同樣重要。他解釋，雖然業主早前已減租，但幅度較低，他希望業主可以減多一半租金，共渡時艱。

【相關文章】 工資補貼教育界受惠大？培訓機構：應該可以捱到幾個月以上

海盈僱傭中心負責人周淑杭 (Henry)

【相關文章】展覽工程商：裁剩2人薪金補貼杯水車薪 「不如一筆過資助我救火」

【相關文章】派錢代支薪保就業？業界：不如資助數碼轉型抗疫

盡快安排外傭來港比資助更重要

對業界來說，東南亞國家暫停批出傭工對僱傭公司生意打擊更大。周淑杭認為，政府資助雖然有幫助，但當局跟東南亞國家政府溝通同樣重要。他續指，現時香港有大概 6 至 7 成的傭工主要靠外地輸入，而在本地外傭比例不多。他希望政府可跟東南亞國家的領事館溝通，待新冠肺炎疫情緩和後加快安排外傭來港，解決現時外傭短缺的情況。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：Mk2010

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】平台抽成高中小食肆難捱 本土科創推外賣網免佣渡難關
2020/04/08
【疫市營商】平台抽成高中小食肆難捱 本土科創推外賣網免佣渡難關
【疫市營商】停審批中介生意急跌 轉型開外傭搜尋平台便利勞僱雙方
2020/04/03
【疫市營商】停審批中介生意急跌 轉型開外傭搜尋平台便利勞僱雙方
疫情 商業營銷 外傭 防疫抗疫基金

上一篇文章

港產口罩 Good Mask 有現貨賣! 4月12/13日灣仔即場發售 $88 盒活動得選者率先取貨

下一篇文章

【疫市營商】疫情改變生產格局 東京政府171億元助日商遷出中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹