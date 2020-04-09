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港產口罩 Good Mask 有現貨賣! 4月12/13日灣仔即場發售 $88 盒活動得選者率先取貨

業界頭條 14:18 2020/04/09

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩 Good Mask 在 FB 表示，將在灣仔發售 Good Mask 口罩現貨。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 Good Mask 表示，在 4月12-13日，將在灣仔即場派貨給早前以「$88盒購買口罩活動」的買家 (買家需出示WhatsApp記錄作交易)，同場亦會有現貨發售給 Walk in 客人。但廠方未有透露公開當日發售口罩的售價。Good Mask 出產的工廠和口罩詳情，可按此瀏覽。  

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

首賣活動如下:

日期: 2020年4月12-13日
營業時間 : 10:00 am - 9:00pm
地點: 灣仔春園街 地下39號A (金鳳茶餐廳隔離)
發售產品:Good Mask 50 個裝口罩

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

港產口罩 Good Mask 有現貨賣!

【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂! 售$65 盒/30 個 獲Level 2 認證

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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