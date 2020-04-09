港產口罩 Good Mask 有現貨賣! 4月12/13日灣仔即場發售 $88 盒活動得選者率先取貨

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。港產口罩 Good Mask 在 FB 表示，將在灣仔發售 Good Mask 口罩現貨。

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Good Mask 表示，在 4月12-13日，將在灣仔即場派貨給早前以「$88盒購買口罩活動」的買家 (買家需出示WhatsApp記錄作交易)，同場亦會有現貨發售給 Walk in 客人。但廠方未有透露公開當日發售口罩的售價。Good Mask 出產的工廠和口罩詳情，可按此瀏覽。

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首賣活動如下:

日期: 2020年4月12-13日

營業時間 : 10:00 am - 9:00pm

地點: 灣仔春園街 地下39號A (金鳳茶餐廳隔離)

發售產品:Good Mask 50 個裝口罩

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▲ 港產口罩 Good Mask 有現貨賣!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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