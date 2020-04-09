一場新冠肺炎疫症，令跨國企業供應鏈大受牽連，更隨時令中日關係再度緊張！日本政府早前公布的經濟刺激方案中，將會撥出 22 億美元（約港幣 171 億元） 協助日本商家將生產基地遷出中國。

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日本政府早前推出破紀錄 108.2 萬億日圓的經濟刺激方案，以應對新冠肺炎疫情。據東京政府網上發布的計劃細節，追加預算包括 2,200 億日圓（約港幣 156 億元） 資助企業將生產地點遷回日本，而 235 億日圓則協助將生產線轉移到其他國家的日本商家。

政府助日商轉東南亞生產

彭博社報道，各界開始重新討論日本企業不應過度依賴中國作為製造業基地的事宜。上月，負責未來投資的一個日本政府小組商討了有必要將高附加值產品的生產線遷回日本，並將其他產品的生產分布在整個東南亞地區。

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日商界質疑太依賴中國市場

自新冠肺炎爆發以來，在中國的日資工廠已停工多月，2 月中國對日本的出口量更跌 5 成，導致日本製造商需要的零件嚴重短缺，這現象亦引起日本政商界討論，日本製造業是否太依賴中國市場。

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Photo：pixabay、何志衡