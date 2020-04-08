【港產口罩】老牌玩具槍廠商 Classic Army 斥資千萬 生產香港口罩 C.A. Mask

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。但隨著愈來愈多商家、機構投資開設本地口罩生產線，口罩的供應不再過於緊張。近日，本地老牌玩具槍製造商 Classic Army 亦加入生產口罩的行列，以「C.A. Mask on the face, Keeps the virus away」為口號推出香港製造口罩。記者找來 Classic Army 經理葉女士作專訪，看看口罩廠的詳情是如何？

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Q1：為何會由生產玩具槍，變生產口罩？

我們（Classic Army）是一家世界知名玩具槍製造商，在香港成立超過 25 年，主要做玩具槍、玩具槍零件出口。由於擁有自置物業、廠房，所以不需要特別找地方作為口罩廠房。加上我們本身有機器技師，在調試口罩機器上有優勢。眼見這半年新冠肺炎疫情嚴重，市面一罩難求，所以公司決定暫緩活化 Project ，在 3 月份就開始籌備生產口罩，並改造其中一層廠房作為無塵車間，生產香港製造口罩，為香港出一分力。

Q2：廠房地點在哪裡？什麼時候可以投入運作？

廠房位於屯門，我們將其中一層改裝成無塵車間，採用 EO（環氧乙烷）消毒。現時口罩原材料、機器已到達，不過機器還在調試當中，完成後就能投產。

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▲ 香港口罩 C.A. Mask 的口罩廠房

Q3：有多少生產線？能提供多少口罩？

現時我們設有 3 條口罩生產線，預計每月能生產 250 萬個口罩。日後亦會添置新機器，繼續擴大生產線。

Q4：有否申請政府資助？

沒有。現時我們已投資千萬港元用於設置三條口罩生產線設施，改造無塵車間以及購買口罩原材料。

Q5：口罩的認證規格是如何？

我們生產的 C.A. Mask（Surgical Face Mask HC001）為 3 層過濾防護口罩，口罩樣本現已送往 SGS 進行認證。由於口罩的原材料達到 BFE 以及 PFE ≥99%，預計可以取得美國 ASTM F2100 Level 2 標準。

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Q6：口罩會有多少款式？尺寸大小是如何？

首階段，我們會生產藍色的成人口罩（17.5 x 90 cm）；到 5 月尾，就會推出中童口罩（14.5 x 9 cm）。

Q7：口罩只在香港出售，還是會售至海外？

現階段只會在香港發售，目標是解決香港人的口罩需求，暫時未有下一步打算。

▲ 香港口罩 C.A. Mask

Q8：最快什麼時候開售？預計售價是多少？

預計一盒 50 個裝的「C.A. Mask」售價約為 HK$120 -$150，最快在 4 月底正式發售。

Q9：打算透過什麼途徑出售口罩？會否預售？

我們會約在 4 月 16 日進行網上預售，屆時會在官方 Facebook 上發表消息。

Q10：口罩可以如何付款及取貨？

銷售方法以方便客人為主。我們將提供快遞取貨、點對點交收以及旺角門市取貨服務，付款方法以電子付款為主，讓大家不用排隊亦能買得到。

C.A. Mask 廠房影片

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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