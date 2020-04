【港產口罩】老牌玩具槍廠商 Classic Army 斥資千萬 生產香港口罩 C.A. Mask

新冠肺炎疫情持續,口罩仍是最常用的防疫用品之一。但隨著愈來愈多商家、機構投資開設本地口罩生產線,口罩的供應不再過於緊張。近日,本地老牌玩具槍製造商 Classic Army 亦加入生產口罩的行列,以「C.A. Mask on the face, Keeps the virus away」為口號推出香港製造口罩。記者找來 Classic Army 經理葉女士作專訪,看看口罩廠的詳情是如何?

Q1:為何會由生產玩具槍,變生產口罩?

我們(Classic Army)是一家世界知名玩具槍製造商,在香港成立超過 25 年,主要做玩具槍、玩具槍零件出口。由於擁有自置物業、廠房,所以不需要特別找地方作為口罩廠房。加上我們本身有機器技師,在調試口罩機器上有優勢。眼見這半年新冠肺炎疫情嚴重,市面一罩難求,所以公司決定暫緩活化 Project ,在 3 月份就開始籌備生產口罩,並改造其中一層廠房作為無塵車間,生產香港製造口罩,為香港出一分力。

Q2:廠房地點在哪裡?什麼時候可以投入運作?

廠房位於屯門,我們將其中一層改裝成無塵車間,採用 EO(環氧乙烷)消毒。現時口罩原材料、機器已到達,不過機器還在調試當中,完成後就能投產。

Q3:有多少生產線?能提供多少口罩?

現時我們設有 3 條口罩生產線,預計每月能生產 250 萬個口罩。日後亦會添置新機器,繼續擴大生產線。

Q4:有否申請政府資助?

沒有。現時我們已投資千萬港元用於設置三條口罩生產線設施,改造無塵車間以及購買口罩原材料。

Q5:口罩的認證規格是如何?

我們生產的 C.A. Mask(Surgical Face Mask HC001)為 3 層過濾防護口罩,口罩樣本現已送往 SGS 進行認證。由於口罩的原材料達到 BFE 以及 PFE ≥99%,預計可以取得美國 ASTM F2100 Level 2 標準。

Q6:口罩會有多少款式?尺寸大小是如何?

首階段,我們會生產藍色的成人口罩(17.5 x 90 cm);到 5 月尾,就會推出中童口罩(14.5 x 9 cm)。

Q7:口罩只在香港出售,還是會售至海外?

現階段只會在香港發售,目標是解決香港人的口罩需求,暫時未有下一步打算。

Q8:最快什麼時候開售?預計售價是多少?

預計一盒 50 個裝的「C.A. Mask」售價約為 HK$120 -$150,最快在 4 月底正式發售。

Q9:打算透過什麼途徑出售口罩?會否預售?

我們會約在 4 月 16 日進行網上預售,屆時會在官方 Facebook 上發表消息。

Q10:口罩可以如何付款及取貨?

銷售方法以方便客人為主。我們將提供快遞取貨、點對點交收以及旺角門市取貨服務,付款方法以電子付款為主,讓大家不用排隊亦能買得到。

購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。

