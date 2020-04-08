【附登記 Link】HKTVmall 約 $2 個 Level 2 認證口罩購買步驟 Step by Step 教你網上登記抽籤

HKTVmall 公佈了自家品牌口罩的銷售詳情。HKTVmall 口罩將於 4 月 13 日開始，一連 7 天開放網上登記，客人只要在網上成功登記即可抽籤，成功中籤者，即可購買 HKTVmall 港產口罩。官方亦已公佈購買步驟，想買「王維基口罩」的讀者，可以熟讀程序，方便屆時登記抽籤更順手。

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HKTVmall 口罩於 4 月 13 日（星期一）早上 9 點至 4 月 19 日（星期日）晚上 11 點 59 分開放登記，官方強調：「唔係先到先得，有 7 日慢慢登記。」一盒 HKTVmall 口罩為 30 片裝，$65 一盒。其他口罩規格及詳情，可按此瀏覽。

▲ HKTVmall 約 $2 個 Level 2 認證口罩

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Step 1：進入登記網站

於指定日期及時間內，即 4 月 13 日（星期一）早上 9 點至 4 月 19 日（星期日）晚上 11 點 59 分，登入指定 HKTVmall 登記網站登記，網址為 https://hktvmall.azureedge.net/。

Step 2：輸入電郵及電話

輸入電郵地址及有效香港流動電話號碼，按「確認提交」鍵之後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，先至算成功登記。

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Step 3：等候抽籤結果

整段登記期完結後，系統將會進行隨機抽籤，選出 3,000 位中籤者。HKTVmall 會盡快透過手機短訊通知中籤人士，中籤結果亦會在 HKTVmall 應用程式及網頁內公佈。未中籤人士將會收到相關電郵通知，官方表示：「不中籤的朋友唔駛唔開心，你哋嘅資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。」

Step 4：中籤者需於指定日期購買口罩

中籤者會收到手機短訊確認及兌換詳情，並需於 4 月 27 日（星期一）至 5 月 3 日（星期日）期間，購買口罩。每位中籤者只限買一盒 30 片裝的 HKTVmall 口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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