  • 20°C
香港時間 : 2020408日 (三) 23:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附登記 Link】HKTVmall 約 $2 個 Level 2 認證口罩購買步驟 Step by Step 教你網上登記抽籤

業界頭條 22:54 2020/04/08

分享：

HKTVmall 公佈了自家品牌口罩的銷售詳情。HKTVmall 口罩將於 4 月 13 日開始，一連 7 天開放網上登記，客人只要在網上成功登記即可抽籤，成功中籤者，即可購買 HKTVmall 港產口罩。官方亦已公佈購買步驟，想買「王維基口罩」的讀者，可以熟讀程序，方便屆時登記抽籤更順手。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 HKTVmall 口罩於 4 月 13 日（星期一）早上 9 點至 4 月 19 日（星期日）晚上 11 點 59 分開放登記，官方強調：「唔係先到先得，有 7 日慢慢登記。」一盒 HKTVmall 口罩為 30 片裝，$65 一盒。其他口罩規格及詳情，可按此瀏覽

HKTVmall 約 $2 個 Level 2 認證口罩

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

Step 1：進入登記網站

於指定日期及時間內，即 4 月 13 日（星期一）早上 9 點至 4 月 19 日（星期日）晚上 11 點 59 分，登入指定 HKTVmall 登記網站登記，網址為 https://hktvmall.azureedge.net/

Step 2：輸入電郵及電話

輸入電郵地址及有效香港流動電話號碼，按「確認提交」鍵之後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，先至算成功登記。

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

Step 3：等候抽籤結果

整段登記期完結後，系統將會進行隨機抽籤，選出 3,000 位中籤者。HKTVmall 會盡快透過手機短訊通知中籤人士，中籤結果亦會在 HKTVmall 應用程式及網頁內公佈。未中籤人士將會收到相關電郵通知，官方表示：「不中籤的朋友唔駛唔開心，你哋嘅資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。」

Step 4：中籤者需於指定日期購買口罩

中籤者會收到手機短訊確認及兌換詳情，並需於 4 月 27 日（星期一）至 5 月 3 日（星期日）期間，購買口罩。每位中籤者只限買一盒 30 片裝的 HKTVmall 口罩。

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 沈穎廉

相關文章

Oxyair Mask 宣布: 成為香港首間口罩生產商達到 ASTM Level 2 標準 成人$95盒/50個 下周發售
今日
Oxyair Mask 宣布: 成為香港首間口罩生產商達到 ASTM Level 2 標準 成人$95盒/50個 下周發售
香港新口罩廠 Mask Lab HK 成立 口罩售 $128盒/50個 今星期五開售
今日
香港新口罩廠 Mask Lab HK 成立 口罩售 $128盒/50個 今星期五開售
日本城開賣 $138 日本Seiwa-pro 口罩套裝 J Fun APP 購買免排隊
今日
日本城開賣 $138 日本Seiwa-pro 口罩套裝 J Fun APP 購買免排隊
HKTVmall 口罩開訂 FAQ !一文看清 $65 盒 Level 2 港產口罩登記抽籤詳情【附登記連結】
今日
HKTVmall 口罩開訂 FAQ !一文看清 $65 盒 Level 2 港產口罩登記抽籤詳情【附登記連結】
疫情 口罩 香港 HKTV 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港產口罩】老牌玩具槍廠商 Classic Army 斥資千萬 生產香港口罩 C.A. Mask

下一篇文章

【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂! 售$65 盒/30 個 獲Level 2 認證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹