【第二輪防疫抗疫基金】展覽工程商：裁剩2人薪金補貼杯水車薪 「不如一筆過資助我救火」

政府公布第二輪防疫抗疫基金詳情，有本地中小企指出，大部分措施無法幫到自己，唯一跟自己有關的員工薪金補貼亦是「杯水車薪」，倒不如發放一次性行業資助，幫助公司渡過難關。

勞先生的公司專營展覽及裝修工程，公司去年職員共 12 人， 8 人全職；時至今日，公司只餘下創辦人勞先生和拍檔。他說：「公司主要客戶是大型商場及國際品牌，包括大型動漫展覽、商場展覽等等，可以說是受新冠肺炎影響得最嚴重行業。業務收入約 7 成來自商場，3 成餐飲業。主題餐廳、大型連鎖餐飲集團等都是我們的主要工程項目。」

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▲ 展覽及裝修工程商創辦辦人勞先生（右）。

勞先生直言，今次（新冠肺炎疫情）的浪來得非常急，近 3 個月近乎所有展覽都取消，生意呈斷崖式急跌，過往 1 季平均 800 萬港元的生意額跌至零，足足100%。資金鏈面臨斷裂，3 個月無工開，過往是旺季的復活節竟然像新年般又是完全無生意，有些裝修師父甚至索性送外賣賺錢。

勞先生估計疫情影響最少延續至今年聖誕，皆因展覽工程需早數月籌備，例如商場布置要配合日本奧運之類；現時整個市道極靜，一單展覽工程的報價都沒有。

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食肆等裝修工程更慘，受新冠肺炎疫情影響餐廳接連倒閉，公司還有近百多萬尾數仍未收回。勞先生解釋：「餐廳都需要現金流，例如他們有數間不同分店，那便可能裝修後等新店再開才找之前的尾數，這種方式行內很常見，但去年底便開始出現無找數的情況，甚至有人講明無能力找數。後來食肆出現倒閉潮，收不到的工程尾數都變成爛帳。部分客戶最終要打官司追討。」

勞先生嘆息展覽業靠勞動力、利潤微薄，10% 至 20% 已非常多。年初時以為肺炎疫情很快便過，後來卻是裁員也止不到血。他說：「整件事來得太快，我們長時間零收入，員工最低薪都有 18,000 港元 ，有些 2 萬多元甚至過 3 萬元，人工加租金我們每個月要白蝕 40 個萬。3 個月下來現金流立即斷了。後來更要遁私人借貸方式借錢出糧。」

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第二輪防疫抗疫基金可以資助每位員工最多 9,000元，勞先生指現時公司只餘下兩人，措施對他公司「形同虛設」，但就算和過往一樣有 12 人，無生意全額代出糧都沒無用，仍是愈多人虧得愈厲害。

勞先生坦言，去到這個田地，百分百擔保貸款都幫不到他，因為恐怕借了錢亦無力還，說：「公司現時又變回 12 年前剛開業那般，兩個人開始打拼。現在真正幫到我的只有一次過行業資助，好像之前政府資助食肆那樣。我們都要有錢才能夠讓公司周轉。」

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▲ 勞先生有時亦要跟財務公司「打交道」。

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