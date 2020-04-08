HKTVmall 口罩開訂 FAQ !一文看清 $65 盒 Level 2 港產口罩登記抽籤詳情【附登記連結】

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。HKTVmall 口罩終於有開賣詳情！HKTV Mall 首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式(詳情內容按此)，隨機抽出 3,000 人購買口罩，每人限購一盒這款 Made in HK 的口罩。

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Q1：HKTVmall 的口罩規格為何？

A：官方資料顯示，HKTVmall 口罩是經 SGS 測試符合美國 ASTM 標準 Level 2 (詳細報告按此: bit.ly/2UPGNoq) 。BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98%。每盒 HKTVmall 口罩為 30 片裝。尺寸為 175mm x 95mm 的成人口罩，每 5 片會有獨立包裝，即一盒有 6 包。

▲ HKTVmall 口罩開訂 FAQ ! $65 盒 Level 2 港產口罩

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Q2：HKTVmall 口罩的價錢是多少？

A：每盒售價 $65，即每個約 $2.17，跟早前王維基公佈每個口罩約 $2 相符。

Q3：首批供應量有多少？有限購嗎？

A：首批‍‍供應量有限，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出 3,000 人購買口罩，每人限購一盒！

Q4：多人同時登入網站購買，會死網嗎？

A：官方表示，為免出現同時間太多人整冧 server，今次 HKTVmall 用了微軟嘅雲端服務Azure，於背後做登記系統，1 分鐘處理到 300 萬個登記申請。

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▲ HKTVmall 口罩

Q5：預售日期及時間是？

A：4 月 13 日（星期一）早上 9 點至 4 月 19 日（星期日）晚上 11 點 59 分。HKTVmall 強調：「唔係先到先得，有 7 日慢慢登記。」要留意，於登記系統按下「確認提交」鍵之後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，先至算成功登記。

Q6：必須要擁有 HKTVmall 帳戶才可預購口罩嗎？

A：不是。口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入email，及香港手提電話號碼即可，無須使用 HKTVmall 帳戶都可參加。每個手提電話只能登記一次，若果重複登記，只會以首次提交的資料為準。

Q7：何時知道自己是否中籤？

A：HKTVmall 會盡快透過手機短訊通知中籤人士，中籤結果亦會在 HKTVmall 應用程式及網頁內公佈。未中籤人士將會收到相關電郵通知，官方表示：「不中籤的朋友唔駛唔開心，你哋嘅資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。」

▲ HKTVmall 口罩開訂 FAQ 登記抽籤詳情

Q8：中籤者何時可購買口罩？

A：4 月 27 日（星期一）至 5 月 3 日（星期日）

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Q9：HKTVmall VIP 客戶有優先權購買口罩嗎？

A：沒有。HKTVmall 表示：「衷心感謝客戶一直以來嘅支持，但今次並非一般商業或市場推廣活動，而係抗疫必需物資，所以我地希望一視同仁，畀大家有平等機會得到所需物資。」

Q10：登記連結是甚麼？

A：https://hktvmall.azureedge.net/ （按此進入）

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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