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【第二輪防疫抗疫基金】派錢代支薪保就業？業界：不如資助數碼轉型抗疫

業界頭條 21:23 2020/04/08

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香港特區政府公布新一輪防疫抗疫基金，大家焦點去了交通費用和薪金補貼。有本地中小企坦言，與其發放員工薪金補貼，不如幫助中小企轉型，由零售轉為網上銷售，靈活輕鬆點渡過今次難關。

茶與香料批發及零售商 Teaddict，招牌產品為港式絲襪奶茶自製即沖套裝，2015 年創辦以來生意愈做愈好，產品更賣至各大觀光景點，包括機場、主題公園等，可惜新冠肺炎疫情全球爆發，上述場所全部關閉，營運陷入困境。創辦人何雅盈（Pandora）說：「近兩個月合作的零售點都沒有營業了，包括昂坪360、機場免稅店等，產品現在只餘下一田百貨、誠品書店有售，但銷售數字還在跌。」現時 Teaddict 生意額平均下跌 8 成。

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以機場為例，通常 1 至 2 個月便會落單買 400 至 500 箱貨，但近 3 個月以來機場已沒再落單，它的網店更正在半價銷售各種產品，可見對方經營亦陷入困境。但超市入貨量低，大約 1 個月只會入 10 貨箱左右，依靠它們僅能維持有限度銷售。

眼見零售疲弱，Teaddict 便開始研究網購銷售和推廣，並在去年底開設網店， 何雅盈說：「新冠肺炎疫情下雖然網上銷售額增加了，但包裝物料、時間及物流都比一般零售點高，又加上供應商生產時間比以往長，貨物成本多 20% …… 但為了能繼續營運，我們都咬牙以低利潤分成和減價促銷維持生意。」

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面對政府公布的第二輪防疫抗疫基金措施，何雅盈苦笑：「是幫到一點的，但我但們只是 4 人小公司，薪金補貼也不會幫到多少。我們不少工作都外判，核心部門只有生產部門，聘請的同事都是專家，薪金早超出入息中位數 18,000 元，可能較多人較多部門的大公司才能在政策下受惠吧。」

何雅盈坦言，政府猶如派錢給業界守業，但做生意並不是這樣的，否則政府一斷糧便會倒閉？她解釋：「我們做生意不想靠人。其實新冠肺炎疫情下有不少行業都是賺錢的，例如一些外賣平台和網店，我們未必不能夠做到同樣的事。所以，我們其實未必是需要錢，而是需要政府幫我們清理可行道路上的阻礙。」

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貨品堆積如山。

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Teaddict 較需要網上銷售的相關津貼和宣傳渠道，這樣才能方便他們在新冠肺炎疫情下轉型。何雅盈表示，不少老牌店舖研究網上銷售時遇到不少難題，政府如果能統一幫忙解決便最能幫到業界，例如零售商推網上銷售時，政府可提供物流補貼，以實報實銷的方式補貼增加的物流成本。又或者政府可以提供渠道給中小企推廣本地商品，利用本地市場推廣基金幫忙宣傳，讓市民有更多機會認識本地品牌。

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撰文 : 陳文政

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