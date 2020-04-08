【疫市營商】單剪專門店開張 推剪頭髮送口罩

新冠肺炎肆虐，有單剪專門店在逆市下擴展分店，除了推出 $60 的單剪優惠外，同時推出「剪頭髮送口罩」活動。

Simply Hair 在 Facebook專頁上表示，顧客凡惠顧店舖的單剪服務，即可獲贈 3 層防護口罩 5 個，數量有限，送完即止。此外，Simply Hair 位於九龍灣的新店開張，推出 $60 單剪優惠，優惠期至 5 月 31日。

▲ Simply Hair推出 $60 單剪優惠

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Photo﹕Simply Hair Facebook