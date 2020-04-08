【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂! 售$65 盒/30 個 獲Level 2 認證

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 HKTVMall 剛在 FB 宣布，正式開賣口罩。

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HKTVMall 宣布，4月13日（星期一）正式讓市民登記購買口罩。由於 HKTVMall 生產的口罩供應量有限，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式，隨機抽出 3,000 人購買口罩，每人限購一盒！

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▲ HKTVMall 口罩 售$65 盒/30 個 獲Level 2 認證

HKTVMall口罩規格

-經 SGS 測試符合美國ASTM標準Level 2

(詳細報告按此: bit.ly/2UPGNoq)

-BFE≧98%

-PFE≧98%

-VFE≧98%

-一盒 30 片、

-尺寸為175 mm x 95 mm的成人口罩，

-每5片會有獨立包裝(一盒有6包)

-售價為 $65

▲ HKTVMall 口罩獲Level 2 認證

訂購方法

口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入 email 同香港手提電話號碼 ，無須使用 HKTVmall 帳戶也可參加。每個手提電話只能登記一次。若果重複登記，只會以首次提交嘅資料為準 。

▲ HKTVMall 口罩下星期一正式開始訂購

登記時間：

4月13日（星期一）早上9點至4月19日（星期日）晚上11點59分

中籤通知：

HKTVMall 會盡快透過手機知訊通知中籤人士，中籤結果亦會喺 HKTVmall 應用程式及網頁內公佈 未中籤人士將會收到相關電郵通知。如果首次抽唔中，資料會自動保留至下一次抽籤，不用重複登記。

購買口罩日期：

4月27日（星期一）至5月3日（星期日）

HKTVMall 指出這次開賣不是先到先得，有 7 日時間登記！ 要留意，在登記系統按下「確認提交」鍵之後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框才叫成功登記。

▲ 【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂!

▲ 【附購買連結】HKTVMall 口罩下星期一正式開訂!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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