日本城開賣 $138 日本Seiwa-pro 口罩套裝 J Fun APP 購買免排隊

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。日本城剛在 FB 宣布，4 月 9 日早上 11 時，將方透過 J Fun APP 開賣日本口罩套裝。

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日本城將售賣日本Seiwa-pro 口罩套裝，售$138，只限用 J Fun APP 取籌購買(使用教學按此瀏覽)。

套裝包括：

1.Seiwa-pro三層不織布口罩30個裝 (成人size: 9.5 x 17.5 cm) 1 盒(通過BFE過濾率測試達99%)

2.Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(純淨/檸檬/香水) 6包 [款式隨機發售]

3.NAXOS酒精搓手液500ml 1件

組合價售: $138

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開賣詳情

派籌時間：4月9日上午11時正開始

取貨店舖：6間指定日本城分店 (灣仔/西營盤/深水埗/尖沙咀/屯門/元朗)

取貨時間：4月9日下午2時至下午8時 (逾時籌號無效)

6間指定分店各有180 張籌 (共1080張籌)

(因貨量有限，每人憑籌限購1套)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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