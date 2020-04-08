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【第二輪防疫抗疫基金】工資補貼教育界受惠大？培訓機構：應該可以捱到幾個月以上

業界頭條 19:06 2020/04/08

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新冠肺炎疫情重挫本港多個行業，教育和技能培訓相關的行業更因停課多時收入大減。政府在第二輪防疫抗疫基金中提供工資補貼，並向提供非正規課程的私立學校發放一次過 4 萬元資助。經營電腦培訓中心的業界人士指，現時仍要依時支付員工薪金及租金，盼政府推出的措施可以為公司幫補一下。

盼措施可協助業界

FevaWorks 市場總監黃志生（Eric）表示，工資補貼對他們有幫助，因為早前的措施未能照顧所有行業。他指，自教育局宣布停課後，過程中感到無助，加上要繼續支付員工薪金及租金，坦言「捱得 1 個月得 1 個月」。他又指，如文憑試在 4 月開考，學校有可能會在 5 月復課，對他們來說亦是好事。他希望，政府推出的措施可以幫助業界，至少可以避免裁員及結業的情況出現。

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教育相關行業受惠

政府在第二輪防疫抗疫基金中，向僱主提供工資補貼，但必須承諾期間不能裁員。有關措施預料有 150 萬名僱員受惠，當局希望第一期補貼不會遲於 6 月發放。針對教育行業，當局會向《教育條例》註冊、提供非正規課程的私立學校 (補習學校) 發放一次過 4 萬元資助，料有 3,000 間補習學校受惠。

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Photo﹕pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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