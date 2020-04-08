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【第二輪防疫抗疫基金】紓困措施幫到細企業融資？初創界：銀行借錢依舊慢

業界頭條 20:31 2020/04/08

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新冠肺炎肆虐，政府早前推出第一輪紓困措施，並在《財政預算案》上提出「百分百擔保貸款計劃」，至今成效如何？有商會指部分會員向政府申請防疫抗疫基金至今錢還未到手；至於「百分百擔保貸款計劃」無從申請，申請「還息不還本」更受到銀行刁難。

今日公布的第二輪抗疫基金改良了中小企融資擔保計劃：擔保金額全面提高，但仍不能解決很多中小企的燃眉之急，很多很多中小企甚至可能活不過 1 個月，故，希望政府能紓果政策落實速度。

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香港青年創業家總商會今年 4 月 4 至 5 日向會員發出問卷，96% 受訪中小企認為政府第一輪 300 億元抗疫防疫基金紓困措施未能幫助解決經營困難。該會主席謝海發表示，洗碗工場、飲食批發及新零售等多個行業是重災區，有四成半人營業額跌超過70%，說：「疫情期間我們度日如年，每一天都可能有行家支撐不住要結業，第一輪防疫抗疫基金確有對部份行業作出支援，但錢到現在仍未落到我們手上。」

謝海發指出有超過 20 位飲食業會員申請了超過 1 個月防疫基金，但直到今天錢還沒到手，部份零售業會員也有同樣情況，他直斥第一輪防疫抗疫基金的濶度、深度、速度皆不足，希望新一輪防疫基金可以加大金額、擴寬支援行業、簡化流程，說：「審批要夠快，最好 14 天內辦理好所有流程。」

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香港青年創業家總商會主席謝海發。

2 月 26 日，香港政府推出的《財政預算案》中提出的“百分百擔保貸款計劃，謝海發表示很多銀行甚至至今都沒有具體申請細節，，又說：「有不少會員指出，當向銀行申請《還息不還本》時，銀行會表示申請計劃等同反映企業有資金或營運困難，將導致之後的貸款審批機會大大下降，如果企業還打算以後會申請其他銀行貸款的話，不建議你申請《還息不還本》。」謝海發指出情況令企業左右為難，反問：「難道這便是政府希望透過銀行幫助企業的思維嗎？」

歡迎第二輪措施抗疫基金

對於今晚第二輪防疫抗疫基金，謝海發表示歡迎，指出從目前政策來看，新一輪的基金在扶持中小企業的整體寬度和深度都有明顯改善，而「保就業」對於社會穩定性異常重要，但同時應加快政策落實速度，以解企業燃眉之急。

第二輪防疫抗疫基金改良了中小企融資擔保計劃：８ 成信貸擔保額由港幣 1,500 萬元提高至 1,800 萬元，９ 成信貸擔保由 600 萬元提高至 800 萬元；百分百信貸擔保金額，由 200 萬元提高至 400 萬元。

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難解中小企燃眉之急

謝海發續稱，此次第二輪防疫抗疫基金的重點是「保就業」，香港政府統計處數據顯示，香港的失業率從 2019 年 6 月的 2.8%上升至 2020 年 2 月的3.7%，在主要行業中，零售、住宿和餐飲服務業受到的打擊最大，從去年到今年，失業率在一年間由 3.4% 上升至 6.1%。失業率的持續上升將會為社會帶來極大隱患。

謝海發說：「但第二輪防疫抗疫基金仍然不能解決很多中小企的燃眉之急，政策稱不遲於 6 月份可以發放，但目前中小企經營壓力接近「爆煲」，紓緩其經營壓力必須爭分奪秒，我每周都有收到來自會員暫停營業或結業的消息。很多很多中小企甚至可能活不過 1 個月，目前形勢異常嚴峻，速度才是王道，希望政府能加快政策落實到民的速度。」

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撰文 : 陳文政

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