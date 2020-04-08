【第二輪防疫抗疫基金】代付一半薪金？美容店：「猶如施捨」起碼資助8成租金人工才可撐下去

行政長官林鄭月娥即將第二輪防疫抗疫基金詳情，進行薪資補貼。周五凌晨起需停業的美容院東主坦言，即使資助人工措施落實，但遠水不能救近火，何況「水量」根本不足以救火，倒不勒令業主減救亡。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

醫學美容服務店殷科雲莎（Influencer）營運總監黃永祥（Dickie）說：「聽說抗疫基金會補助一半人工，上限 9,000 港元。老實說對我們來說肯定不夠，我們美容師月薪最低也要 22,000 元。補助 9,000 元代表我們每個月還是補貼 13,000 元，其他資深員工要補更多。」

【相關文章】歐洲回港上司不戴口罩拒Home Office！焗住「吸毒」如何應對？

黃永祥又指，停工其實遠不止 14天，因星五停業，今天起便已受影響，之後到開業時又要再等一段時間回復生意，等於停工近 20 日。現時政府才補貼不足一半人工，公司實難支撐。他說：「最慘的是還影響了美容業聲譽。其實坊間不少更高風險的場所，為什麼不停？800 名感染者才有 4 個人是在美容院感染。要關閉高風險場所的話，診所不是更應該早一步休業嗎？」

黃永祥直指政策尤如施捨，力度又不夠。他解釋：「政府強制我們關門，那誰付租金？現時只補貼一半不到的人工，要嘛就一口氣補貼 8 成租金和 8 成人工，才叫做真正幫我們。再加上政府派錢這麼慢，遠水不能救近火，等 5 個月後收到錢時都不知道頂不頂得住了。我們平時交稅遲一點都會被罰，政府倒過來派錢又這麼慢，何時才能學學李嘉誠，21 日就派好錢？」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】