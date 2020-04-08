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【疫市營商】第二輪防疫抗疫基金代付一半薪金？美容店：「猶如施捨」起碼資助8成租金人工才可撐下去

業界頭條 17:33 2020/04/08

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行政長官林鄭月娥即將公布第二輪防疫抗疫基金詳情，據了解將向多個行業進行薪資補貼。周五凌晨起需停業的美容院東主坦言，即使資助人工措施落實，但遠水不能救近火，何況「水量」根本不足以救火，倒不勒令業主減救亡。

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醫學美容服務店殷科雲莎（Influencer）營運總監黃永祥（Dickie）說：「聽說抗疫基金會補助一半人工，上限 9,000 港元。老實說對我們來說肯定不夠，我們美容師月薪最低也要 22,000 元。補助 9,000 元代表我們每個月還是補貼 13,000 元，其他資深員工要補更多。」

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黃永祥又指，停工其實遠不止 14天，因星五停業，今天起便已受影響，之後到開業時又要再等一段時間回復生意，等於停工近 20 日。現時政府才補貼不足一半人工，公司實難支撐。他說：「最慘的是還影響了美容業聲譽。其實坊間不少更高風險的場所，為什麼不停？800 名感染者才有 4 個人是在美容院感染。要關閉高風險場所的話，診所不是更應該早一步休業嗎？」

黃永祥直指政策尤如施捨，力度又不夠。他解釋：「政府強制我們關門，那誰付租金？現時只補貼一半不到的人工，要嘛就一口氣補貼 8 成租金和 8 成人工，才叫做真正幫我們。再加上政府派錢這麼慢，遠水不能救近火，等 5 個月後收到錢時都不知道頂不頂得住了。我們平時交稅遲一點都會被罰，政府倒過來派錢又這麼慢，何時才能學學李嘉誠，21 日就派好錢？」

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撰文 : 陳文政

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