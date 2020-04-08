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莫乃光建議防疫基金撥10億助創科界 資助中小企半年租金及薪金

業界頭條 16:55 2020/04/08

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行政長官林鄭月娥即將公布新一輪防疫抗疫基金內容。立法會資訊科技界莫乃光認為，新冠肺炎疫情導致經濟轉差，中小企特別是資訊科技經營環境急轉直下，他建議撥出 10 億元向 ICT（資訊及通訊科技）的本地中小企和 Startup（初創企業）提供 6 個月租金和薪金補貼，援助業界度過時艱。

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莫乃光表示，政府於上輪防疫抗疫基金撥出港幣 3 億 8,000 萬元為香港科學園、工業邨及數碼港的租戶及初創企業寬免 6 個月租金，但租用其他商業樓宇作為辦公室的本地科技企業同樣急需支援，部分企業有機會因缺乏即時支援而倒閉。

莫乃光建議補貼涵蓋所有從事 ICT 業的本地中小企和初創企業，租金援助面積以 10,000 平方呎為上限，薪金補貼以本地員工薪金 80% 或 18,000 元為上限。

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