香港新口罩廠 Mask Lab HK 成立 口罩售 $128盒/50個 今星期五開售

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一，最近又有新香港口罩廠宣布發售口罩。Mask Lab HK 表示，將於 4 月 10 日中午發售口罩。

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Mask Lab HK 是香港新成立的口罩廠，廠戶設於荃灣，生產線更獲得 ISO 8 級別認證，相等於 10 萬級無塵車間。廠戶提供 4 條全自動口罩生產線及風淋消毒房，投資額高達 $1,000 萬。廠方首階段每日產量逾 10 萬，日後每日產量預期可提高至 20 萬。

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Mask Lab HK 決定在 4 月 10 日中午開始首輪網上預售口罩，首批有 1 萬盒口罩發售，售價為 $128盒/50個，每人限購 5 盒。廠方表示會於 4 月下旬投產，預計 5 月發貨。Mask Lab HK 更預告布將會於 5 月進行第二輪預售，將跟本地小店口罩聯乘企劃，為買家提供更多取貨點。

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▲ Mask Lab HK 港產口罩售 $128盒/50個

Mask Lab HK 口罩規格

- 3層過濾口罩

-中層濾棉(熔噴層)達BFE>99%及PFE >95%

(第一批口罩會送往檢測ASTM F2100)

▲ Mask Lab HK 港產口罩規格

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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