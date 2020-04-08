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香港新口罩廠 Mask Lab HK 成立 口罩售 $128盒/50個 今星期五開售

業界頭條 16:37 2020/04/08

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一，最近又有新香港口罩廠宣布發售口罩。Mask Lab HK 表示，將於 4 月 10 日中午發售口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Mask Lab HK 是香港新成立的口罩廠，廠戶設於荃灣，生產線更獲得 ISO 8 級別認證，相等於 10 萬級無塵車間。廠戶提供 4 條全自動口罩生產線及風淋消毒房，投資額高達  $1,000 萬。廠方首階段每日產量逾 10 萬，日後每日產量預期可提高至 20 萬。

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

Mask Lab HK 決定在 4 月 10 日中午開始首輪網上預售口罩，首批有 1 萬盒口罩發售，售價為 $128盒/50個，每人限購 5 盒。廠方表示會於 4 月下旬投產，預計 5 月發貨。Mask Lab HK 更預告布將會於 5 月進行第二輪預售，將跟本地小店口罩聯乘企劃，為買家提供更多取貨點。

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

Mask Lab HK 港產口罩售 $128盒/50個

Mask Lab HK 口罩規格
- 3層過濾口罩
-中層濾棉(熔噴層)達BFE>99%及PFE >95%
(第一批口罩會送往檢測ASTM F2100)

Mask Lab HK 港產口罩規格

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

口罩直購網址<<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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