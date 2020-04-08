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Oxyair Mask 宣布: 成為香港首間口罩生產商達到 ASTM Level 2 標準 成人$95盒/50個 下周發售

業界頭條 15:26 2020/04/08

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。香港口罩廠 Oxyair Mask HK 在 FB 表示，正式獲得 Level 認證。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

香港口罩廠 Oxyair Mask HK 之前以 $95 一盒 50 個的口罩售價 (售價和訂購詳情按此瀏覽)，吸引不少市民的注意。今日廠方再宣布，已獲得 ASTM Level 2 認證，成為香港首間口罩生產商獲得此標準，比 HKTVMall 更早獲得。但注意廠方仍未公開獲得的認證副本。Oxyair Mask HK 表示，已要求驗證機構提供一個 QR code，讓任何人士只要掃該 QR code，即可去驗證機構的系統查看報告。

 【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

 Oxyair Mask HK 在 FB 發帖宣布:「香港首間口罩生產商達到 ASTM Level 2 及 EN14683 Type II PFE>98%, Synthetic Blood ASTM 120mmHg。」廠方發帖後，獲得網民 7 千多個 like 等回應。Oxyair Mask HK  4 月 13 日起就會開賣口罩，詳情按此瀏覽

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

Oxyair Mask HK 獲得的 ASTM Level 2 標準有幾重要? 究竟何謂 ASTM Level 2 標準? 詳情可按此瀏覽

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個　

 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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