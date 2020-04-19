【疫市營商】流動支付成本高難管理 一機整合解決中小企痛點

電子支付愈趨普及，但對於中小企商戶來說，礙於資源和人手等的問題，往往未必可以為店舖增加電子支付方式。有本港電子支付服務供應商積極拓展中小企市場，提供聚合支付服務，讓商戶「一機在手」就能夠為顧客提供十多種支付模式，擺脫以往需要申請多部卡機的情況，令小商戶處理帳目和營商更簡易。

支援多種支付方式

易付達（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑（Andrew）指，中小企資源較少，加上人手短缺，不太可能自行申請多個電子支付服務戶口。他續指，以往商戶要新增不同的電子支付方法時，需要增設多部卡機，阻礙空間之餘亦要在使用時找回對應的機種。因此，eftPay 推出聚合支付服務 e+Pay ，當中支援多種支付方式，如二維碼支付（QR Code）、實體卡/信用卡支付、預付卡（八達通）及非接觸式支付，商戶只要安裝 1 部卡機就能夠擁有十多種的電子支付方式。

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▲ 易付達（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑。

配套服務支援中小企

eftPay 除了為中小企提供支付服務外，同時為商戶提供配套服務，由前線銷售員至接入後的顧客服務、維修服務，甚至安排各式平台的優惠推廣均有提供。 當中，電子收據管理平台（ERM）為實時交易系統，可以讓商戶查看銷售趨勢、下載交易電子收據。此外，系統亦提供分析圖表及各項交易，而電子化收據亦方便商戶管理和保存。

至於在推廣方面，eftPay 將推出為中小企商戶而設的優惠券平台，商戶可以在平台上展示優惠券，針對目標客戶推送商戶優惠，能有效在網上推優惠吸引顧客到店舖消費。以往銀行或電子錢包只會跟大型商戶合作推廣活動，中小企商戶難以參加這類優惠推廣，中小企商戶可以通過使用支付終端機參加優惠推廣活動，收款時為顧客直接扣減優惠折扣。

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▲ 聚合支付服務e+Pay支援多種支付方式

勞俊傑表示，因為中小企資源少、承擔不到風險，所以打算申請電子支付服務時需要找有信譽且取得 PCI-DSS 認證的方案商，同時可以快速支援、提供完善支付服務的服務商，畢竟收款、結算在營商層面十分重要。

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