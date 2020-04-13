【疫市營商】月銷售額疫市大增9倍 獨立書店數碼轉型鬥贏Amazon

新冠肺炎蔓延全球，美國疫情最嚴峻，卻當地的獨立書店帶來商機，同時讓書店趁機數碼轉型「反擊」：書店生意有增無減，1 個月的銷售額大增 9 倍，甚至在逆市下增聘員工應付需求。

獨立書店進行數碼轉型

正當電貿商平台 Amazon 宣布以防疫物資為運送優先，暫時推遲書本等其他非生活必需貨品運送時，原先遭受新冠肺炎疫情「毀滅性」打擊的獨立書店，紛紛看準這個時機，進行數碼轉型。舉例，Old Town Books 將讀書會及線下活動，轉移至網上，例如為作家開設網上寫作工作坊。華盛頓的獨立書店 Politics and Prose 亦將作家演講變成線上直播，令作家可以在家中進行演講，觀眾不僅可以觀看和提問，還可以點擊直播附上的連結直接購買書籍。

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▲ Old Town Books將讀書會及線下活動，轉移至線上，例如為作家開設線上寫作工作坊。

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新創公司集合獨立書店 提供渠道售賣書籍

獨立書店的規模較少且分布較為零散，為此初創企業 Bookshop 集合了小眾獨立書店，書店可透過網上平台將書籍上架，平台會向書店抽佣分成。Bookshop 創辦人 Andy Hunter 接受《金融時報》訪問時表示，由於新冠肺炎疫情嚴重，人們減少戶外活動，個人消遣需求增加，平台每周銷售額由剛開始的 3 萬美元，在 3 月中已上升至 45 萬美元。

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