時裝店轉賣口罩齊抗疫! 韓國 3Q 高防口罩售 $128盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。時裝店 LookS SEOUL 就加入抗疫行列，開訂韓國 3Q 99% 高防口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

LookS SEOUL 在 FB 表示:「店長雖然忙，搵完春裝，再繼續搵抗疫用品。」今次店方就搵到韓國名廠 3Q 99% 高防口罩。注意這批口罩是預訂貨，要大約在 4 月底至 5 月初才到港。店方指可用 Whatsapp 訂購口罩。

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

口罩詳情資料

-韓國QC，越南制口罩

-有BFE,PFE,VFE認證

-有美國FDA/ 歐盟CE/ GMP認證

-每盒50個非獨立包裝口罩

-售價$128盒

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個

【相關內容】 港企良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩



有 3 種口罩尺寸選擇

-大人 175x95mm

-中童 145x95mm

-小童 125x95mm (建議5歲以下兒童使用

▲ 口罩獲得的認證

口罩訂購 Whatsapp 連結<<<<

門市地址：尖沙咀 嘉蘭圍5-11號利時商場3樓329舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l