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【疫市營商】珠寶店拍片講授鑽石知識定價 靜待市況逆轉反搫

商管策略 23:00 2020/05/01

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新冠肺炎肆虐，不少行業處於經營寒冬，珠寶行業尤甚。有珠業老闆決心在市道低迷期間拍攝短片宣傳，教育市民珠寶價值從何而來，為未來市道反彈做好出準備。

珠寶店 STAR DIAMOND 位於紅磡，創辦人馬福意 (Stephen) 坦言，新冠肺炎疫情令生意急跌 8 成，情況前所未見，他嘆息：「奢侈品銷情差確是無可奈何，但市道差亦不能夠輕言放棄，因為市道一定會好轉的，既然如此，更要展望將來，早作準備。」

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STAR DIAMOND 創辦人馬福意。

馬福意指珠寶永遠有著潛在市場，無論是婚嫁剛性需求，抑或女士買來妝點自己的軟性需求，均是新冠肺炎疫情難以磨減。他解釋：「鑽石本身有投資價值，女士對鑽石的喜愛又是根深柢固，好比男人對於名車、手錶、玩具有著說不出的喜歡。這種帶有永恒價值的天然產物，制肘它賣得更好的只有一項因素：教育。」

櫥窗後的閃亮寶石，到底應該值多少錢？馬福意希望透過拍攝短片，在新冠肺炎疫情期間透過社交媒體講授相關知識，向市民解構那長串數字之後的故事。他笑言：「我入行很多年了，當初我是做珠寶銷售的，帶著貨辦到不同國家和買手商談，所以算是有點經驗分享吧。買鑽石最不需要看的便是牌子，反而主要看手工、鑽石本身，以及首飾本身的設計。」

除了經驗豐富之外，作為行內人士，他在拍攝的短片內容有特色，如他可以到鑽石工廠、鑽石原產地進行拍攝。由原鑽開始層層遞進，透過映像分享鑽石如何經歷重重工序愈發璀璨。

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一批 20 粒的星鑽，僅切割便要花上半年。

馬福意以獨家產品「星鑽」為例，說：「我英文名是 Stephen，所以便想品牌能夠和自己名字接近一點，相類近又像鑽石般閃爍的，自然是 Star 了。星型的鑽石亦成為我品牌的獨家產品，想將鑽石切割到想要的形狀，要花上難以想像的時間和功夫。一批 20 粒的星鑽，僅切割便要花上半年，切割時又會有損耗，通常都有 3 至 4 粒到最後是不能要的。」

特別的設計自然帶來特別的價值。Stephen 表示鑽石有獨特的單位「卡」，亦稱「克拉」(carat)，一卡重量等於 0.2 克，同時一卡也等於 100 「分」。星鑽的價格因為手工複雜，價格比普通鑽石更高，30 分星鑽價值約等於 80 分普通鑽石，若然果不了解背後工序的話，自然不會覺得值。

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珠寶設計確難以量化價值，如戒指托便已經要港幣 8,000 元。

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另一方面，珠寶的設計確難以量化價值。馬福意設計過近 200 多款不同的戒指托，部分設計包含了大量碎鑽，價錢水漲船高，可能光是戒指托便已經要港幣 8,000 元。他笑言：「但最後，最經典的款式永遠是最好賣的。珠寶確是處處都有學問，透過短片，市民們學多點、了解多一些，最後就算不是來光顧我也無所謂，希望未來珠寶業的環境可以愈來愈好，行業發展得更蓬勃，市民們買鑽石都能心中有底。現在我們還在籌備短片製作，希望到時能拍出深入淺出的視頻，和大家分享鑽石的有趣故事。」

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撰文 : 陳文政

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