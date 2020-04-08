【記者直擊】 惠康日本口罩有貨到! 日本製 HOGY 太鼓判口罩售 $32.9

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。但近日香港的零售商十分勤力返貨，今次記者發現惠康超級市場有日本口罩發售。

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早前記者亦曾報道網民在不同惠康超級市場成功購得日本口罩的消息，昨晚記者終於在大圍惠康遇到日本口罩發售。記者在收銀處後的貨架，發現有日本製 HOGY 太鼓判口罩發售，大約有 30 至 40 包，每包售 $32.9/3 個。店方沒有寫明限售數量。記者就購買了一包。



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HOGY 太鼓判口罩是日本製造，採用 4 層設計，支援 PFE 99% 防護。今次購買的是小尺寸 16cm x 9cm，但之前亦曾有成人尺寸發售。

事實上，近日惠康不斷有日本口罩返貨，在同一間大圍分店內，早 2 日就曾售賣日本快適口罩，一包 7 個售 $22。由於惠康不會在 FB 等渠道公布自己有口罩發售，各店返貨時間又不一。根據以往經驗，只知道當其中一間分店返貨時，代表其他分店在未來 1 至 2 日內亦有機會返貨。建議大家行開惠康附近可以入去睇睇，或致電向分店查詢是否有口罩賣。

▲ 惠康發售的日本製 HOGY 太鼓判口罩售 $32.9。

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▲ 早前有網民曾購得日本快適口罩，一包 7 個售 $22。

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▲ 記者購得惠康發售的日本製 HOGY 太鼓判口罩。

▲ 惠康發售的日本製 HOGY 太鼓判口罩支援 PFE 99% 防護。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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