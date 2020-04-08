香港衍生私+呵護口罩現貨已到藥房! 仍售$150盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。衍生昨日開售私+呵護口罩，結果很快便售完。但記者發現，原來私+呵護口罩亦已在藥房發售。

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記者昨晚 8:30 時左右，在大圍的仁安藥房，發現有售衍生出品的私+呵護口罩，一盒 50 個的口罩，現貨售價跟衍生網上訂購 (口罩規格和發售詳情按此瀏覽) 的定價一樣是 $150。既不用跟其他人搶，亦可以即時取口罩使用，十分方便。不過當記者離去時，只餘下不足十盒存貨。若大家都想購買私+呵護口罩，不妨留意附近藥房是否已到貨!



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▲ 私+呵護口罩只剩少量存貨。

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▲ 衍生私+呵護口罩藥房現貨到，眼見口罩算厚身。

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▲ 衍生私+呵護口罩藥房現貨到!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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