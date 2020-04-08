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【疫市營商】健身室強制停業還有計 教練上門或到郊外「補課」

商管策略 13:39 2020/04/08

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新冠肺炎肆虐，政府勒令健身室必須關閉，有健身室讓教練上門訓練學生，讓員工逆市期間毋須手停口停。GMT Fitness 創辦人盧向榮指，健身室現正強制休業，但其實早於 2 月頭公司便曾自行休業並添購專業清潔設備。

盧向榮表示：「健身時難以避免有汗沾在器材上面，大家都會擔心，所以我們在 1 月時健身就有人流管制， 2 月初更加是停了 10 日做大清洗，當時花了差不多 3 萬元買了各類清潔設備，例如：蒸氣地拖、空氣過濾機、蒸氣機等等，希望大家可以在健身時安心一點。」

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GMT Fitness 創辦人盧向榮。

可惜，做再多政府還是宣布健身室等場地必須強制關閉 14 天，令營運雪上加霜。他坦言年初爆發疫情時營業額便跌了近半，強制休業更是全無收入。他說：「我們的服務基本上分成兩類，一種是單對單的私人教練，另一種是小組模式，由一位導師帶 4 至 6 名學生，但小組模式在 1 月底時開始便叫停，到 2 月頭為安全起見便全面取消。後來那怕是單對單教學，都有學生怕坐交通工具，驚有潛在風險決定放棄，課堂營業額跌了近 4 成。」

盧向榮苦笑，現時收入甚至連租金都不夠交，本打算休業期間為教練報讀健身課程自我增值，豈料健身學校都停開，只能作罷。最慘的便是私人教練，因為教練們大都是自由業者，無堂教便是手停口停。

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教練會帶同相關設備上門教學。

為應對突發情況，公司向學生商量，若然願意的話，教練將帶同相關器材上門教學，繼續單對單課程。盧向榮解釋：「之前都有這種服務，例如學生住的地方有會所、有健身室，我們便帶欠缺的器材過去。現時會所都停開，我們便去戶外，利用一些器材做阻力訓練和心肺訓練，某些學生學拳擊，我們亦會帶拳套，始終他們有固定的訓練周期，健身室停了都可以繼續學。在往時這種做法學生要花額外金錢，例如教練坐車來回要花 1 小時，學生便要花多 1 小時的錢，不過現在都免了。」

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未來將會更專注於一對一教學。

盧向榮表示，強制停業結束後健身室會主打單對單課程，說：「大家都怕人傳人，所以未來肯定會更傾向私人授課，場地又會加入限制，現時健身室分作擂台、體適能區、運動按摩區三個區域。將來每個區域都會各做單對單教學，並儘量錯開教學時間。」

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撰文 : 陳文政

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