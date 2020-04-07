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用 Whatsapp 即時訂購! VFE/BFE/PFE 全齊高防口罩以良心價 $100盒/50個發售 另備長者電話訂購熱線

行內熱話 21:49 2020/04/07

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。早前曾以良心價發售口罩的官塘本地企業 Dailywood Limited，剛在 FB 表示，再以良心價開賣高防口罩。   

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Dailywood Limited 表示，現正公開發售口罩，以良心價 $100 盒/50個。據官方資料顯示，此三層口罩支援三防能力:

-VFE >98%
-BFE >98%
-PFE >95%   

今次店方準備了約 14,800 盒口罩發售，分三個發售方式，售完即止。

【相關內容】LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價$84 起

官塘本地企業 Dailywood Limited 再以良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

【相關內容】新港產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒/30個

 訂購方法如下:

1) WhatsApp 預售專線

開放給所有人士, 請買家發 WHATSAPP 到  6847 0161, 店方會以先後次序處理每人的
預訂. 每人限售最多4盒. 店方本次會預留 8000 盒給各位人士. (先到先得, 售完即
止. 不設即場排隊購買)

店方會爭取在24小時內回覆 WHATSAPP 及提供確認碼

WhatsApp 預售專線人士 – 將會安排在11 至 12/4 (星期六/日) 來購買口罩, 請提供確
認碼/電話號碼來核實即可購買口罩. 為方便買家又減少人流, 買家可以幫朋友一併
購買口罩. 取貨時能提供朋友/家人的確認碼/電話號碼來核實即可購買口罩.

WhatsApp 預售專線號碼: 6847 0161

WHATSAPP 預訂請提供以下 3 樣資料:

1. 姓名
2. 電話號碼
3. 訂購數量

官塘本地企業 Dailywood Limited 再以良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

2) 長者專線

本次活動店方特別設立長者專線方便長者預訂. 歡迎 65 歲或以上的長者打電話給店方預訂. 每位長者最多可訂 4 盒.店方本次會預留 2000 盒給長者們. (先到先得, 售完即止,不設即場排隊購買)

長者專線 TEL: 3568 0369 (接受電話預訂時間: 7/4-10/4 上午9時 - 晚上9時正) 請
致電留下長者全名及電話號碼 。店方會將確認碼和來購買口罩時間一併告訴給每位成功
登記的長者. (不接受65歲以下人士致電預訂).長者專線將安排在 13/4 (星期一) 來購買口罩

註:店方指可憑能識別長者的姓名影印本, 電話號碼及確認碼來到店方地址替長者購買口罩.

【相關內容】港產口罩廠 WE The Mask 採用頂級 PTFE 過濾材料 獨立包裝售$168盒/50個

3) 企業/公司用戶/社團機構 (詳情按此瀏覽)

官塘本地企業 Dailywood Limited 再以良心價 $100盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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